Høgsesongen glipper for slakteriene år ettet år

I august slår pressen stort opp at Nortura har stort lager av frosset lammekjøtt. Over 700 tonn hvis jeg ikke husker feil. Lørdag 12. september leser jeg i Nationen at slakteriene får inn for lite lam til høgsesongen. Finn Avdem er sitert på følgende: «Ein viktig del av sesongen får føre seg i september. Då må vi ha nok lam.»

Da melder følgende spørsmål seg i mitt hode: Har dere i Nortura tenkt på at det går an å øke pris til produsent i høgsesongen, i stedet for å la prisløypa være på bunn? Og: At det kunne være en idé å kutte ut annonseseriene der man oppfordrer til å levere stadig tyngre og fetere lam?

Enkel matematikk tilsier at med slike lokkemidler investerer bonden i kraftfrautomat og lar lammene gå enda en måned på kunstig oppfôring, før de meldes inn til slakt. Man lures til å oppnå kunstig høge vekter og klassifiseringer. Og høgsesongen glipper for slakteriene. Dette gjentar seg hvert år!

I medlemsportalen til Nortura leser vi, sitat: «Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.» Lærer man ikke fra sesong til sesong?

God prising i sesongen vil resultere i flere lam slaktet rett fra sommerbeite. Noe lavere slaktevekter og ditto klasse, ja vel. Men i sum ville dette utgjøre et betydelig redusert fryselager. Og et marked i balanse. Frosset lammekjøtt på lager måles jo ikke i antall skrotter, men i tonn.

Hvilken faktor i regnestykket er det jeg ikke har tatt hensyn til, men som markedsregulator Nortura gjemmer i ermet, siden reguleringen av lammeslakt slår så feil år etter år?