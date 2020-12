Frå ei av fesjåtalene til Aasmund Olavsson Vinje hentar eg dette – om grisen:

«Det kan ingenting vera so uventad, som naar han stundom tverkastar seg og nyser og gruffar og gryntar, og so stend atter og liksom glor tankefullt. Det me kallar Galtestøkken, svarar nettup til «panisk Skræk».

Ein kan undrast på um det nettupp er «panisk Skræk» som hev råka regjeringspartiet Høgre i deira tilhøve til Senterpartiet generelt og Slagsvold Vedum spesielt.

Både regjeringsmedlemer og andre frå partiet stend i alle fall på stive bein i sin kritikk av Sp. Det er heile tida dei same einstonige klagemål mot Sp-leiaren om at han svartmålar og set by og bygd opp mot ein annan.

Dei same påstandane hev ein no høyrt i årevis. Før siste val blei Sp- politikarane skulda for å sutre ned bygd og distrikt. Det Sp gjorde var å syne at den blå-blå politikken ville rive sund gode samfunn rundt i små og store kommunar med sin sentraliserings-ideologi.

Det er- og var – vanskeleg å forstå korleis regjeringspartia kunne kalle Sp- argumentasjonen ei nedrakking og stakkarsleggjering av dei mindre samfunna rundt i landet, når det var det motsette som var realiteten.

Sp påstod at den aktuelle politikken ville gjera det vanskelegare for folk i dei byfjerne stroka av landet. Og det hev slegi til. Den hardhendte sentraliseringa og samanslåingar på alle område hev gjort det vanskelegare for folk i distrikta.

Og småsamfunna hev mist verdfulle arbeidsplassar. Me kan nemne i fleng: Dei lokale skattekontor blei nedlagde. Arbeidsplassar blei burte, lokalkunnskapen blei burte.

Nærpolitireformen er eit godt eksempel på sentralisering, og fjerning av nærleik for folk flest.

Nedlegging av lokale studieplassar. Tvungne samanslåingar av kommunar og fylke. Alt i alt so ser ein at dei sentrale styresmaktene hev adoptera einevaldskonganes motto: «Jeg alleene vide»

Hendingar i dette året hev synt at folk utom dei sentrale stroka i landet hev merka at tenestene blir flutte frå dei.

Det blei laga eit stort nummer av at dei lokale lensmannskontora hadde so lita opningstid. Men no er det slik at politiet hev andre samfunnsoppdrag enn å jaga kjeltringar og drive etterforsking. Om dei var berre oppe i to-tre dagar i vika, so var dei oppe, slik at publikum kunne få seg pass, våpenkort, kjøpeløyve for våpen osv.

Dei gongene det blei gjevi amnesti for våpen som ikkje var registrerte eller som var ulovlege gjekk godt, takka vere at det var lokale lensmannskontor som gjorde det lettvint å stikke innom.

Som det er no mange stader må ein køyre i 2-3 timar for å få pass. Og det tek ein dag. Kanskje ein ikkje slepp til den dagen heller. Eg trur knapt det er tale om å få tinge time. Og i alle fall kan køen vera so lang at ein slepp ikkje inn.

Siste venda eg fekk pass, var det på det lokale passkontoret. Då var det koseleg folk som ordna det utan nemnande ventetid.

Likeins levera eg inn utrangera våpen og ammunisjon utan dikkadarar under amnestiperiodane. Når det hev vori nokre generasjonar med skyttarar i eit hus, blir det gjerne liggjande eit og anna som kan vera godt å bli kvitt.

Dersom eg måtte køyre 3-4 timar for å få gjort dette, er det ikkje sikkert det hadde blitt noko innlevering.

Dei lokale lensmennene og betjentane kjende sine sambygdingar. Det burde og telje noko. Men nei – vi alleene vide.

Folk i landet hev rett på tenesteyting frå det offentlege, kvar ein so bur. Det blir det slutt med, dersom utviklinga held fram.

Sp med Trygve Slagsvold Vedum i brodden, reiser land og strand rundt og møter folk, og det syner seg at partiet hev ein bodskap som fengjer. Noko meiningsmælingar og aksjonar hev synt.

Regjeringa trur framleis at folk rundt i landet ikkje kan tenkje sjølve, og at dei så visst ikkje veit sitt eige beste. Men det norske folket let seg ikkje forføre av demagogar. Det gjeng som ein raud tråd gjenom historia frå riksskipinga til desse dagar - både for bygdefolk og byfolk.

Regjeringa ser på Trygve Slagsvold Vedum som ein demagog. Og rett nok hev han talegåver og argumentasjonskraft, men det viktigaste han og SP hev makta, er å syne ein annan veg mot eit samfunn der heile landet blir teki bruk.

Då er det ikkje under at spesielt Høgre blir gripne av «panisk Skræk», og spelar same plata oppatt – og opp att.

Den lange valkampen er i gang. Bruk den godt.