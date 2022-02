Hogg mindre for klimaet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen 18. februar hevder Mathias Sellæg at siden skogen i dag tar opp mindre CO2 enn tidligere, bør det plantes mer og hogges mer i gammelskogen. Men dette blir nok feil medisin i dagens lege. Sammenhengen er enkel.

CO2 bindes av trærne ved at karbon akkumulerer i stammemassen så lenge tærne er i vekst. I den aller eldste skogen (cirka 2 prosent av norsk skog) er CO2-opptaket nær den årlige naturlige avgangen. Nettobindingen blir dermed null.

For det meste av den gjenstående, eldre naturskogen har seniorforsker ved Nibio, Jogeir N. Stokland, nylig påvist at den har samme tilvekst som yngre skog. Den fortsetter å binde mye karbon minst 50-100 år forbi vanlig hogstmoden alder (65-120 år).

Nyplantede hogstflater og ungskog har lav karbonbinding de første tiårene, rett og slett fordi den absolutte tilveksten er liten. I klimasammenheng bør andelen av slik skog reduseres og eldre trær med høyere tilvekst økes.

Trevirke har en positiv klimaeffekt ved å substituere (erstatte) stål og betong som produseres med høye utslipp av klimagasser. Men her er et viktig moment at bare en del av hogst-kvantumet går til slik substitusjon.

Resten brennes som bioenergi eller går til ulike typer av kortlivede papirprodukter. Om vi bruker tall fra moderat hold er tilvekst i skog 2 – 3 ganger så høy som substitusjonseffekten. Skogbrukets mantra er at klimagass fra bioenergi tas opp igjen av de voksende trærne.

Det er bare riktig på lengre sikt, når trærne når tilstrekkelig alder og størrelse. Men vi har kort tid på oss. Paris-målet er avhengig av store netto utslippskutt de kommende 30 årene.

Skal skogbruket bidra i klimasammenheng bør alder for hogstmodenhet økes og hogst i eldre naturskog reduseres. Det er liten grunn til frykt for at slik skog skal være mer utsatt for å blåse ned. Stormene i vinter har tatt likelig for seg i både ung og gammel skog.