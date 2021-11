Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Med mantraet «Spis norsk, spis sesong og spis opp» i bakhodet, beveget jeg meg ut i restaurantverdenen forrige helg. Hyggelig anledning, trivelig selskap og god atmosfære – alt lå til rette for det perfekte måltid. Noe det også ble – bortsett fra en detalj som jeg har tenkt en del på i ettertid, og som jeg skulle hatt uhjort. Om jeg hadde hjort det igjen.

På menyen stod det som du kanskje allerede har gjettet; hjort.

Men som sagt, hjort er hjort. Eller egentlig ikke, hvis mantraet og tydelige signaler fra Glasgow skal tas på alvor. For da er det et stort poeng hvor denne hjorten kommer fra, hva slags klimaavtrykk den har etterlatt seg på sin vei til min gullkantede middagstallerken.

På vei til restauranten hadde jeg passert flere hjortefarmer, samt lokale jegere på jakt etter hjort. Det er jo sesong for hjortejakt nå!

Jeg så på min antatt kortreiste hjortebiff, og tenkte på alskens herligheter den hadde spist i vår nære utmark eller innmark. Da kelneren fortalte at hjorten kom fra New Zealand, inntraff en akutt bismak.

Annonse

Ikke at det er noe gærent med landet «Down under». Jeg var der for 30 år sida, og stiftet bekjentskap med forfedrene til denne hovedretten. Kjenner mange fine folk der også.

Men jeg har vanskeligheter med å forstå hvorfor vi må helt til andre sida av jordkloden vår (nylig diagnostisert med kode rød), for å hente råvarer vi har plenty av her hjemme på berget, og i skogen og i fjøset og på beite.

Mulig det har noe med pris å gjøre. Det er ikke snakk om rådyr, men kan heller ikke kalles sheep. Kanskje var den gunstig billig for meg, men neppe for klimaregnskapet.

Jeg spiste i hvert fall opp maten min, og har ikke noe sjølforskyldt uopphjort med mitt mantra;

Spis norsk! Spis i sesong! Spis opp!

Men da er det helt avhjort at jeg må gjøre bedre research før jeg putter mat i munnen, for her er det tydelig at det er fort hjort å trå feil og etterlate seg større fotavtrykk enn nødvendig.