Hjertet mitt blør for ulvene i Letjenna

Letjennareviret som brutalt ble utradert 1. nyttårsdag var et sunt revir med ulver innenfor ulvesonen, som holdt seg unna folk, og som ikke tok beitedyr, ettersom de var mange nok individer til å jakte det de er ment for å spise.

Vi som bruker naturen i området har kost oss med å se spor, og å se at der er liv i skogen. Ulvene har jeg til gode å se etter nesten daglige turer i skogene her de siste fem årene. Elg derimot ser jeg rett som det er, både fra bilvinduet, og når jeg er på tur i skogen. Det skulle tyde på at der er nok mat både til folk og rovdyr.

Hvorfor vinner de som skriker høyest? Hvorfor vinner de som kortsiktig tenker på pengesekken? Har vi ikke et ansvar for å ta vare på naturen for våre etterkommere?

Og hvorfor fronter pressen nesten utelukkende rovdyrmotstanderne sine uttalelser? De meningene er ikke representative for «folk flest».

Hvor er Statens Naturoppsyn (SNO) når der brøytes veier i hytt og vær gjennom skogene våre hele vinteren uten annen grunn enn å spane på ulvene? Jeg trodde det kun var lov med brøyting hvis det skulle være skogsdrift/næring? Hvorfor lukkes øynene for overtramp begått av rovdyrmotstanderne? Alle dyr i skogen (og oss som ønsker gode naturopplevelser) blir forstyrret av stadig biltrafikk, store biler med flomlys både natt og dag, og slik har det vært gjennom år.

Hvorfor lar departementet sivile jegere ta ut ulveflokken? Hvorfor gjør ikke SNO jobben selv når uttak av ulv innenfor ulvesonen i seg selv er så omdiskutert? Mange av jegerne har offentlig stått frem med uttalelser som «nei til ulv i norske skoger». Dette demper ikke akkurat konfliktnivået i denne betente saken.

Og til slutt, hvis der hadde vært for mange ulver i Elverum kommune, hvorfor da ta ut den flokken som fungerer, oppholder seg langt borte fra folk og fe, og ikke er til skade? Hvorfor ikke heller ta ut det nye, lille reviret i Hernes som er tettere på befolkningen? Hvor er fornuften?

Dette blir en evig runddans. Først dro Julussaflokken opp dit hvor de fikk leve i fred i områdene nord for Julussdalen. Da den flokken var slaktet, og området ledig, trakk Letjennaflokken nordover til samme område og bort fra folk.

Og hva nå? Kommer det inn nye ulver fra Sverige? Streifere som vil gå løs på saueflokkene som befinner seg bak elendige gjerder i nærheten, slik at det er grunn til å ta ut de ulvene også? Eller vil Hernes-ulvene i det nyetablerte reviret trekke nord?

Letjennareviret, og i sin tid Julussaflokken, sto for stabilitet. En visste hva en hadde, og det fungerte med omgivelsene rundt. Hva vil skje nå?

Vi har ikke en eneste ulv å miste slik som bestanden er i Norge. Det hele er bare helt tragisk!

Ulvene, dyrelivet for øvrig, og nærheten til naturen har vært en berikelse, og en av grunnene til at jeg har ønsket å flytte fra tettbygde strøk. Nå ser vi naturen rasert.