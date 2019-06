Hjertesaksdemokratiet

Først ble pelsdyrnæringen vedtatt avviklet, etter at sperregrensepartiet Venstre hadde fått gjennomslag for dette i Jeløya-forhandlingene. Så ble det vedtatt innstramminger i abortlovgivningen som var avgjørende for at sperregrensepartiet KrF valgte blå side og gikk inn i regjeringen.

I begge sakene var det et lite mindretall som fikk sin hjertesak vedtatt som belønning for å sikre et parlamentarisk flertall for regjeringen.

Nå er det bare å vente på Fremskrittspartiet. Der i gården er det brutt ut panikk etter at et nytt bompengeparti er i ferd med å stjele deres hjertesak.

Derfor gjør Frp alt som er mulig for å endre regjeringens politikk slik at de også kan vise til resultater innenfor regjeringen. All logikk tilsier at Erna Solberg er villig til å kaste ut noen korn for å stilne kaklingen fra hønsegården. Så spørs det bare om sperregrensepartiene også husker sine hjertesaksgevinster når de skal berge regjeringsplattformen.

Denne måten å drive politikk på setter politiske prosesser generelt i et dårlig lys. Alle forstår at det må inngås kompromisser innenfor en politisk koalisjon. Men det tar seg ikke pent ut når dette innebærer at saker vedtas mot stort reelt flertall i Stortinget.

Og det tar seg enda dårligere ut når dette så åpenlyst er et virkemiddel for at regjeringens ledelse sikrer seg kontroll over samfunnsutviklingen.