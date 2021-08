Historiens mest radikale alternativ

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nylig kom målingen som bekrefter det alle vi som definerer oss som politisk moderate, har fryktet.

Bekymringen det er snakk om er uroen for at en sosialistisk valgseier vil gi Rødt og MDG avgjørende makt og innflytelse.

Dersom målingen det er snakk hadde vært et reelt valgresultat, ville de rødgrønne samarbeidspartene, inkludert SV, vært avhengig av støtten til enten revolusjonære Rødt, eller radikalerne i MDG for å få flertall i Stortinget.

Uavhengig av om de rødgrønne partiene ville støttet seg til Rødt eller MDG, ville tyngdepunktet i en slik koalisjon ligge langt til venstre, og en regjering utgått av en slik koalisjon ville lagt grunnlaget for den mest radikale regjering i landets historie.

Jeg frykter de politiske konsekvensene av en slik radikal regjering.

Rødt og SV liker ikke norsk NATO-deltakelse. De bruker enhver anledning til å kritisere våre nærmeste allierte, med USA i spissen, og ønsker ikke norsk deltakelse i verken NATO-øvelser eller NATO-initierte utenlandsoperasjoner.

De er kort og godt NATO-motstandere – et politisk standpunkt som ikke bare er uklokt, det er direkte farlig.

MDG ønsker verken veier eller fly. De ønsker mindre norsk kjøttproduksjon, og en uendelig liste av symbolpolitiske klimatiltak som i realiteten ikke vil ha annen effekt enn å gjøre livet til vanlige nordmenn litt vanskeligere og dyrere enn tilfellet er i dag.

Sammen er disse tre partiene enige om at norsk olje- og gassproduksjon er et onde, og skal avsluttes så fort som overhode mulig.

Norsk petroleumsproduksjon er ikke bare selve livsnerven i distriktsarbeidslivet vårt, inntektene fra denne næringen er selve grunnen til at vi kan finansiere verdens beste velferdsstat. Skulle de radikale kreftene vinne frem i oljepolitikken, ville det vært en katastrofe for alle de menn og kvinner som tjener til livets opphold i landets desidert viktigste næring.

Gjennomgangstemaet her er følgende: Dette er partier som ønsker store endringer, og som ønsker å gjennomføre disse endringene svært raskt.

En god konservativ lærdom er at man ikke skal fjerne en staur uten å være klar over hvorfor den ble slått ned i utgangspunktet. Vi kan være uenige om en rekke samfunnsspørsmål i Norge, men jeg tror de fleste er enige i at vi har det ganske godt. Det er jevnlig behov for å foreta endringer, men det er intet behov for revolusjon.

Den borgerlige regjeringen vil være en garantist for en fortsatt prioritering av det norske forsvaret, og for at Norge skal fortsette å være en nær NATO-alliert. For fortsatt aktivitet på norsk sokkel. For en videre satsning på norske arbeidsplasser gjennom å gjennomføre betydelige veginvesteringer. For å legge til rette for en skattepolitikk som øker konkurransekraften til næringslivet. For en skate- og avgiftspolitikk som gjør at folk sitter igjen med en større andel av egen inntekt.

Uansett hvordan man vrir og vender på det kan ikke Senterpartiet garantere for det samme så lenge de har valgt seg de samarbeidspartnerne de har valgt seg – og det bekymrer meg dypt og inderlig.