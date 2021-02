Samtidig ble jeg ikke sjokkert over at bonden hadde lederverv i Norges Bondelag. Er det en ting livet så langt har lært meg, så er det at mennesker med makt absolutt ikke er noe bedre enn resten av oss.

Likevel klarer jeg ikke å begripe akkurat hvor svake systemene våre er, og ikke minst hvor naive og ignorante folk er. En naivitet som gjør det så lett for dyremishandlere - presset og støttet av kapitalisme og konsumisme - å fortsette og profittere på dyrs lidelse, og til og med bli tillitsvalgt av bondestanden.

Den aktuelle bondelagslederen kastrerte - altså skar bort de mest følsomme kroppsdelene til grisen Sander – filmet og bevitnet av Norun Haugen som brukte klippet i dokumentaren ”Griseindustriens hemmeligheter” vist på NRK.

Sander ble kastrert uten noen form for bedøvelse, noe som er pålagt under all form for kastrering av dyr. Bondelagslederens straff i Borgarting lagmannsrett på 20.000 i bot og 45 dagers betinget fengsel, ble i ankesaken redusert til 24 dagers betinget fengsel - mens boten ble opprettholdt. Sakkyndig veterinær, som retten la vekt på uttalelsene til, var selv blitt filmet under NRK- dokumentaren mens han kastrerte 134 grisunger uten bedøvelse.

Retten reduserte straffen fordi de mente det bevist at dyrevelferdsbruddene ”ikke var tilstrekkelig alvorlig”. Tårene presser på. Hva er det vi tillater oss å gjøre med våre husdyr?

Hvorfor er det ingen som tar en bakgrunnssjekk på hvem som får ha dyr? Hvorfor ble en veterinær brukt som sakkyndig i rettsaken som omhandlet kastreringen av Sander, som selv har blitt filmet i å ha kastrert 134 grisunger på ulovlig vis? Har vi for mye tillit til vårt kjære fedreland?

Norske kostholdsråd har i alt for lang tid blitt påvirket av kjøtt- og meieriindustrien, det er på tide at vi våkner opp og sier nok er nok.

Hvis jeg hører én person til si at ”nei, altså i Norge får jo dyrene være ute mye og de har det bra” – så klikker jeg. Visste du at kun 0,27 prosent av norske griser får være ute? 0,07 prosent av kyllingene? Og disse to gruppene, altså gris og fjørfe, utgjør 97,39 prosent av norske husdyr?

Heldigvis blir det bedre, og det er ting vi alle kan gjøre. Jeg håper at du som leser dette har noen følelser nå – og velger å bruke de til noe positivt. Du trenger ikke slutte å spise ribbe på julaften. Ett lite steg i riktig retning kan være å kjøpe fra Kolonihagen, ettersom de stiller strengere krav enn andre. Økologisk kjøtt, kylling fra Solvinge.

Det er for mange historier om kyr som drukner i egen avføring, eller griser som sliter med sår på kroppen som følge av det kalde, harde betonggulvet som så mange griser i Norge ligger på. Meningen med å nevne slike ting er ikke å få deg til å føle deg dårlig, men å opplyse; nå vet du det, gjør noe med kunnskapen din. Det er nå du har muligheten.

Meningen med alt dette er ikke å skape dårlig samvittighet og skam, men å opplyse om hva som skjer daglig – kamuflert av romantiske reklamer. Føler du noe? Bra! Føl, bli sint, bli smartere – det er fantastisk! Da har du allerede gjort noe, for det å føle empati for dyr som ikke har en stemme, kan bli til noe ekstremt verdifullt og handlekraftig. Det farligste av alt, vil være når mennesker slutter å bry seg – da kan vi like gjerne dukke under.