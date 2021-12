Historien der ikke alt blir fortalt

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et debattinnlegg i starten av desember spekulerer de tidligere NRK-ansatte Torill Olsen og Guri Hansen, samt Hermann Kitti Hansen, i at NRK, Altaposten og iFinnmark (Finnmark Dagblad) «fører en samkjørt kampanje for å hindre oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune».

Innlegget rettes spesielt mot NRK, der de hevder at «mange kritikere har stilt spørsmål ved NRKs rolle i forbindelse med denne saken».

Spekulasjonene om «samkjørt kampanje» kan raskt avvises med grunnlag i at dette overhodet ikke har rot i virkeligheten. Det er videre helt fint å ha meninger om NRK, sågar å ha kritikere til vår journalistiske virksomhet. Samfunnet har godt av et meningsmangfold der det er fritt frem for å være uenige også i NRKs valg og prioriteringer. Sånn vil det også fortsette å være.

Men for NRK er det uheldig å få anklager rettet mot seg der en stor del av faktagrunnlaget mangler. Derfor vil vi, som et svar på dette ene innlegget, her gi leserne hele bildet, også de delene av hendelsesforløpet som forfatterne unnlater å fortelle.

14. mai i år, om lag syv måneder før debattinnlegget ble publisert, la NRK frem en meningsmåling i samarbeid med Altaposten. Det virker å være denne forfatterne av innlegget refererer til.

Annonse

I undersøkelsen stilte vi altaværingene spørsmålet «dersom Troms og Finnmark fylke splittes opp, bør Alta forbli i Finnmark?» Her svarte 51,6 prosent «ja», mens 40,6 svarte «nei». Dette skjedde i en innledende del av valgkampen, der flere partier, med Senterpartiet i spissen, holdt en fylkesoppløsning som fanesak. At fire av ti svarte nei, supplert med de 7,8 prosentene som svarte «vet ikke», er i våre øyne en tilbakemelding av åpenbar journalistisk og nyhetsmessig verdi, ettersom Alta før fylkessammenslåingen var en del av Finnmark.

Nå ønsket fire av ti en endring på dette. Vinkelen går det an å være uenig i, på linje med alle andre vinkler, uten å presentere anklager om kampanjejournalistikk. Første kilde som er intervjuet i den aktuelle nettsaken er for øvrig Randi Karlstrøm, leder i «For Finnmark».

Så til faktabiten som mangler i debattantenes innlegg.

20. oktober, altså etter stortingsvalget og med ny regjeringsplattform på plass, stilte NRK – også denne gang i samarbeid med Altaposten – altaværingene spørsmålet «Regjeringen har besluttet å reversere fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Ønsker du at Alta skal bli en del av Troms eller bli værende i Finnmark?».

I denne undersøkelsen, som oppsiktsvekkende nok ikke er nevnt med et ord i debattinnlegget, svarte 33 prosent at de ville bli en del av Troms, mens 52 prosent svarte at de ville bli værende i Finnmark. 15 prosent «var usikker/hadde ingen mening». Her er vår tittel på nettsaken «Alta-folk vil bli i Finnmark når fylket splittes igjen».

En kan ikke unngå å fortelle om begge meningsmålinger når en urettmessig skal så tvil om balansen i NRKs dekning.

I debattinnlegget får NRK skarp kritikk for å benytte retoriske grep for å «skape en fortelling om at omtrent halvparten vil til Troms». I debattantenes innlegg mangler vesentlige deler av faktagrunnlaget i historien de forteller.