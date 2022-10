Hestesporten har utviklet seg i takt med dyrevelferden

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hestevelferd er svært viktig for oss, og trav- og galoppsporten har kommet langt med et strengt felles reglement, stevneveterinærer på alle løp, sportens egne dyrevelferdskontrollører, samt Mattilsynet som følger opp og setter krav.

Vi vet at det dessverre er en del fordommer mot trav- og galoppsporten. Noe stammer nok fra gamle myter og enkelt historier. I takt med at samfunnet har mer fokus på hesten som et vesen med egenverdi og har fått mer kunnskap og forskning innen hestehelse- og hestevelferd, ser vi også, med stor glede, at hestene behandles bedre og bedre.

Trav- og galopphestene er toppidrettsutøvere som får tilpasset trening, fôr og behandling – for at de skal ha et godt liv på og utenfor banen. På lik linje med toppidrettsutøvere må hesten behandles godt og trenes riktig for å kunne være motivert til å prestere.

For at vi hele tiden skal kunne bevege oss fremover og sikre at det er etisk forsvarlig å bruke hesten på spill og underholdning, er det viktig at vi i Norsk Rikstoto setter krav til leverandørene våre som leverer løp. Vi opplever at Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub, som arrangerer norske trav- og galoppløp, har kommet svært langt når det gjelder å sette hestens helse først.

Vi må heller ikke glemme at for de som eier hestene, er de det kjæreste de har. Det er ekstremt mange timer kjærlighet som ligger i hver eneste hest, og det ser vi også på løpsdagene. Det er rørende å gå i stallene før og etter løpet, og se hvordan hestene stelles med – uansett om hesten galopperte ut i første sving eller var først med mulen over mållinja.