Hesten som vår helsefremmende venn

Hesten symboliserer hesten bevegelighet - både fysisk og psykisk.

Gjennom mitt arbeid med hest i helsesammenheng har jeg sett store endringer i menneskers liv. Jeg har sett barn på autismespekteret lettere snakke med hesten enn med andre mennesker.

Jeg har sett barn som har sterke utfordringer i samhandling med andre mennesker, oppnå en unik flyt i sin samhandling med hesten.

Jeg har sett barn med ulike diagnoser og utfordringer blomstre.

For meg er hesten en brobygger, for kommunikasjon, for tillit, for empati og ikke minst for kjærlighet,

Hesten skiller ikke på kjønn, rase, tilhørighet eller klasse. Hesten tar oss som den vi er.

Grunnleggeren av Hest og Helse, Erling Stordahl sa en gang følgende ord:

Vi vandrer alle i mørket.

Noen fordi de ikke ser med øynene.

Annonse

Noen fordi de ikke ser med tankene.

De fleste av oss fordi vi ikke ser hverandre.

Erling Stordahls liv og virke har satt sterke spor. Gjennom hans iherdige kamp for funksjonshemmedes rettigheter på 60 tallet, er det i stor grad hans fortjeneste at det norske samfunnet den gang gjennomgikk en dyptgripende holdningsendring i synet på funksjonshemmede. Han kjempet for deres rett til å få leve et aktivt, sosialt og selvstendig liv, innen arbeidsliv, kultur, idrett og friluftsopplevelser. Han grunnla også Beitostølen helsesportsenter som har videreført arbeidet med hesten som helsearbeider.

Vi har i dag en rekke flotte arenaer for utfoldelse av bruken av hest i helsearbeid. Imidlertid ser vi at det er en tendens til manglende politisk og organisatorisk vilje til å imøtekomme behovene til mennesker som står i fare for å falle utenfor systemet.

Dette kan være skoleelever som av ulike årsaker ikke mestrer den konvensjonelle skolehverdagen, og som kunne dra nytte av en alternativ skolehverdag med stallen som læringsarena. Det kan være voksne som mottar støtte fra Nav og som gjennom arbeid på eksempelvis en travstall vil være i stand til å mestre veien tilbake i arbeid.

Vi jobber for at det sivile samfunnet sammen med det offentlige skal se hvor verdifull hesten kan være.

Ofte er arenaene samt de praktiske og menneskelige ressursene tilgjengelige.

Jeg etterlyser større politisk vilje både på lokalt og nasjonalt plan for å fremme alt det verdifulle ved å ta i bruk hesten som helsefremmende aktør og stallen som utviklings- og læringsarena i alle landets kommuner.

Jeg mener at hver enkelt av oss med hjerte for hesten, bærer et ansvar for å bringe disse verdiene videre. Gjennom å synliggjøre bruken av hest i helsearbeid, gjennom å fremme betydningen av hesten i samfunnet og ikke minst politisk.

Jeg vil avslutte med en oppfordring til alle som brenner for folkehelse, både hos barn og voksne;

Hesten er billig medisin, inkluder den for alt den er verdt!