Hent kunnskapen frå kua

Utgangspunktet for dette innlegget er Kaja Ringnes Efskind fra Dyrevernalliansen sin kritikk av Nationen sin leiarartikkel om emnet, der Efskind meiner at «Nationen ramser opp gamle myter». Dessverre ser Efskind også ut til å basere innlegget sitt på ein myte, nemleg at ku og kalv skal vere saman heile tida.

Underteikna har levd med kyr i 60 år. Vi har alltid vore opptekne av velferd på dyra sine vilkår, og har brukt mykje tid på å studere kyrne si naturlege åtferd, også på utmarksbeite. Vi vil at kyrne sitt liv i fjøset skal vere omlag slik dei vil leve om ikkje fjøsveggen set begrensingar.

Kravet må vere at kua er fasiten i debatten om ku/kalv, og det er derfor nødvendig å setje seg inn i kva som er naturleg åtferd for henne og kalven. Kyr skal få vere kyr, gjere «kyriske» val og ikkje påleggast menneskelege mål, men dessverre debatterer mange på grunnlag av kva dei sjølve tykkjer høyrest eller ser bra ut, eller endå verre: Korleis dei sjølve ville oppføre seg overfor sitt eige avkom. Det er naturleg for ei kvinne å ha det nyfødde barnet hos seg heile tida, og derfor skal også ku og kalv vere i lag, ferdig snakka.

Men så er det faktisk ikkje dette som er kua sitt fyrsteval. Alle som har hatt kyr på utmarksbeite har opplevd at kyr som kalvar der, gøymer kalven unna i eit kratt, og sjølv går i lag med flokken. Kalven ligg åleine i kratter og kua oppsøkjer kalven for korte matestunder, og resten av tida er dei på kvar sin stad. Det same vil dei gjere i fjøset om dei får høve til det.

I økologisk mjølkeproduksjon er dagens krav at ku og kalv skal vere i lag på heiltid i tre døgn. Dette er eit godt døme på reglar som er laga for å sjå bra ut, utan å spørje om dyra er enige. Kontinuerleg samver er ikkje naturleg for dei, og ei ku som må vere til stades hos ein synleg kalv heile tida, er tydeleg meir utrygg enn ei som kan gøyme kalven og sjølv gå med flokken.

Det er spennande å sjå på det nye SmartCare-systemet som byggjer på det eg har skildra: at kua kan forlate kalven når ho ynskjer det. Systemet blir gjerne presentert i pressa med at «ku og kalv skal få vere meir saman» - men sanninga er nær det motsette: At kua skal få bruke akkurat den tida ho vil på kalvestellet, og elles få vere saman med flokken. Medan kua er borte, skal kalven ligge i ro åleine, som eit rådyrkje.

SmartCare kan snart avløyse det unaturlege tre-dagars-kravet i økologisk drift, og når det er nok utvikla, kjem det nok som ei løysing over alt. Men i mellomtida er det faktisk det gamle systemet som er det mest naturnære: At ein opnar opp og let kua gå frå kalven når ho vil; for dei fleste sin del innan to timar etter kalvinga. Når ho har gått, overtek bonden, og gjev kalven det tilværet han er programmert for: Ein lun og bortgøymd stad åleine den fyrste veka, råmjølk etter apetitt tre-fire gonger i døgnet, og seinare samkvem med andre kalvar på same alder, som han ville gjort ute i ein skogen.

Dei fleste kyr vil vende tilbake og sjå etter kalven etter nokre timar, og i SmartCare-systemet vil dei kunne gå inn og gje han mat, før dei går ut att til dei andre dyra. I det tradisjonelle systemet vil kua sjå etter kalven nokre gonger før ho slår seg til ro med at han ikkje er der, og ingen ting tyder på at det er eit stort traume for henne.

Å vere mor for ein kalv er ikkje det same som å vere mor for eit menneskebarn, og det må heller aldri vere målestokken.