Hensynet til konkurransen må komme først

Meldingen er rik på analyser, men samtidig nokså fattig på konkrete tiltak som kan bidra til mer og bedre konkurranse i verdikjeden fra jord til bord.

Som ferske siviløkonomstudenter ble vi i sin tid presentert for markedsføringsguruen Michael Porters femkrafts-modell. Modellen blir benyttet for å vurdere en bransje basert på blant annet bransjemessig rivalisering og trusler fra fremtidige konkurrenter.

Utfordringen i det norske dagligvaremarkedet er ikke mangel på intern rivalisering. Det utkjempes hver dag en innbitt kamp mellom de etablerte aktørene for å være best på pris, tilgjengelighet og utvalg. Kampen har bidratt til at forbrukerne har kommet bedre ut sammenlignet med om det var monopollignende tilstander.

Det høye prisnivået på mange av matvarene vi finner i norske butikkhyller, lar seg heller ikke ensidig forklare med fravær av konkurranse mellom aktørenet.

Noe kan forklares med høye særavgifter på typiske kioskvarer som i dag også er tilgjengelig i alle dagligvarebutikkenes butikkhyller. Mye kan forklares med de ulike tiltakene fra skiftende regjeringer for å beskytte norsk landbruk mot økt konkurranse fra utlandet.

Den konkurransemessige utfordringen ligger i stor grad i et annet forhold som også inngår i Porters femkrafts-modell, nemlig fremtidige konkurrenters mulighet til å gå inn i markedet og utøve konkurransepress.

Å redusere etableringshindringene i dagligvaremarkedet er imidlertid ikke gjort over natten. Ofte skyldes hindringene markedsmessige forhold det verken er økonomisk rasjonelt eller juridisk enkelt for politikerne å gjøre noe med. Flere av forslagene til reguleringstiltak som er fremmet de siste årene, innebærer også først og fremst at man regulerer konkurrentene, og ikke konkurransen i seg selv.

Slike tiltak kan endre den relative fordelingen mellom de etablerte dagligvareaktørene, men gjør det ikke nødvendigvis lettere for nye aktører å etablere seg i markedet.

På vegne av våre kiosk- og bensinstasjonsmedlemmer har vi over tid bedt Stortinget legge til rette for konkurranse på like vilkår i det samlede dagligvaremarkedet.

Dagens statlige forbud mot salg av svake alkoholholdige drikkevarer er en åpenbar hindring for å etablere seg som direkte konkurrenter til dagligvarebransjen. Tatt i betraktning at det store flertall av norske forbrukere velger å samle alle sine dagligvareinnkjøp et sted, innebærer servicehandelsnæringens manglende mulighet for å søke om salgsbevilling for alkohol en konkurranseulempe som strekker seg langt forbi alle milliardene som dagligvarebransjen i dag har i inntekter fra salg av øl, rusbrus og cider.

Dersom Stortinget har et reelt ønske om å lykkes med tiltak som kan bidra til mer og bedre konkurranse i det norske dagligvaremarkedet, må man være villig til å tilsidesette andre hensyn knyttet til eksempelvis folkehelse og landbruk. Dette kan være smertefullt for dem som i årevis har nytt godt av politikerskapte konkurransemessige fortrinn, eller som på annen måte har hatt fordeler av offentlige særordninger som i fremtiden står for fall.

Også for partiene som har ambisjoner om å legge til rette for en mer velfungerende verdikjede fra jord til bord, og som samtidig lar hensynet til smale særinteresser være styrende for mange veivalg, kan det være vanskelig å stille seg bak målrettede tiltak.

Like fullt er det viktig at Stortingets næringskomité ikke overlater jobben til Konkurransetilsynet eller det nye Handelstilsynet alene. Stortinget må også selv vise evne til å redusere åpenbare etableringshindringer i det samlede dagligvaremarkedet etter gjentatte vurderinger (og flere utredninger) om hva som skal til.