«Helt pottit» - du finner den i butikken

Robert Sørensen fra Rodeløkka kommer i et debattinnlegg i Nationen 26. mai, med en påstand om at han må vente til helt i slutten av juni før han finner norske nypoteter i butikkene. I mellomtiden reiser han til Sverige for å få tak i de etterlengtede nypotetene. Sørensen kan ikke forstå at Norge ikke kan importere nypoteter fra Sverige, like godt som fra Frankrike og Israel, så lenge vi ikke klarer å produsere dem selv.

Gartnerhallen har produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter i hele landet, og vår målsetting er å kunne tilby forbrukerne norske kvalitetsvarer av ulike slag gjennom store deler av året, men selvfølgelig vil mange kulturer være sesongavhengige.

Når det gjelder poteter, vil det varierer litt fra sesong til sesong, men gjennomgående skal det være et godt utbud av norske poteter det meste av året. Det er ikke uvanlig at vi klarer å ha de nye norske potetene i butikk allerede i månedsskiftet mai/juni, omtrent slik som i Sverige. Produksjonsforholdene er omtrent like i de tidligste områdene i både Norge og Sverige, og i år var de første norske nypotetene i salg fra siste uke i mai. De første volumene er naturlig nok ganske små og begrenset. Dette mener vi også er tilfellet i Sverige, og vi er ikke kjent med at produksjonen der er av et slikt omfang at de kan eksportere nypoteter til Norge. Fra uke 23, første uka i juni, vil det være tilgang på norske nypoteter i de fleste butikker i Norge, og volumet vil øke for hver uke.

Gartnerhallen har et utmerket samarbeid med både BAMA, NorgesGruppen og Rema 1000, og de venter, i likhet med utålmodige forbrukere, på de norske nypotetene og de norske sommergrønnsakene. Sammen med BAMA og NorgesGruppen har Gartnerhallen i flere år jobbet for å få opp norskandelen på poteter. I løpet av en treårsperiode lyktes vi med å heve norskandelen fra ca 60 prosent til nesten 80 prosent. Dette takket være et godt verdikjedesamarbeid.

Gartnerhallen er glad for engasjerte forbrukere, slik som Sørensen. Svært hyggelig er det også at Sørensen og andre tar seg tid til å skryte av de norske varene, det være seg poteter, epler, jordbær og andre gode råvarer fra den norske bonden.