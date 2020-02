Helsedepartement uten omsorg

Legeforeningen har reagert på vegne av svake pasientgrupper. Gebyret på avbestillingsfrist for sykehustimer har i år økt til 1.053 kroner, og de som er sykest har ofte svak økonomi, slår de fast, samt at mange av dem, som ikke stiller til riktig tid, mangler orden på livene sine. I tillegg har departementet hevet egenandelene og medisiner på blå resept.

Jeg har flere ganger påpekt at bøter, gebyrer og obligatoriske regninger, som ikke står i forhold til inntekt, bidrar til voksende klasseskiller og uønsket ulikhet i landet vårt. For egen del utgjør et gebyr på 1000 kr 10 prosent av min faste innkomst.

Det opereres med ei tidsfrist på 24 timer. Seinest et døgn innen timen er slagen, må man melde avbud for å slippe denne ekstraregninga. Kjører man i grøfta på vei til sykehus, snubler i trappa eller våkner med feber eller surrer med tall, får man bot. Ubetalte bøter blir inkassosnøballer som fort ruller seg store og uhåndterlige.

Med dagens eldreomsorg, skal de gamle holdes hjemme til de må bæres over sykehjemsterskelen eller være så demente at de er til fare for andre og seg selv.

Jeg har ei gammel tante, som har blitt både skral og glemsk, men regnes som frisk nok til å nektes så mye som et kort opphold på sykehjem. Uten hjelp og støtte fra privatpersonene rundt seg, hadde hun sannsynligvis ikke klart å holde styr hverken på legetimer eller skyss. Men hvor mange er så heldige at de har nærmennesker som passer på?

Jeg ser med gru på at dette med økonomisk straff, som ei bot faktisk er, brukes i stadig større grad. Man kan i dag bli bøtelagt for ikke å ha pc, ikke være på nett eller ikke få til dette med data.

Fra politisk hold forsvares ordningen med økt gebyr på ubrukte timer som noe fint og nødvendig. Sykehusa kan da bare bruke skjønn, mener de. Da blir eventuelle fritak personavhengig. Nåde er sjelden vare når man ellers blir bøtelagt. Jeg har møtt på klageinstanser, som kun eksisterer som ord, fordi det i praksis praktiseres prinsippfasthet, hvilket betyr at regelen er overordnet uansett grunn. Forbrukerrådet tar ikke slike saker. Dermed finnes det ingen å klage til.

Når legeforeningen sier klart ifra burde departementet kartlegge hvem disse pasientene er og hva problemene faktisk består i. Hva med for eksempel lang reisevei og ingen bil? Det er snakk om ca. 200.000 avtaler årlig, som noen ikke stiller opp på, summer som garantert vil kunne dekke en slik undersøkelse.

Jeg foreslår herved en navneendring til Helsedepartementet uten omsorg. I samme slengen bør også eldreomsorgen omdøpes, kan hende ved å fjerne bokstavleddet "om".