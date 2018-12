Helse Sør-Øst sløser bort milliarder av kroner

IT-prestisjeprosjektet til Helse Sør-Øst IT-prestisjeprosjekt har kostet 6,2 milliarder kroner. Riksrevisjonen slakter prosjektet. Det har ikke gitt noen effekt, ifølge Riksrevisjonen.

Stortinget har heller ikke blitt løpende orientert om problemene, selv om overskridelsene er på 700 millioner kroner! I utgangspunktet ble det bevilget 5,5 milliarder fra staten. Programmet/prosjektet skulle vært avsluttet i 2017.

Riksrevisjonen påpeker at prosjektledelsen har vært uklar og konsulentbruken har vært svært stor. Det har vært stor upresishet og gjort oppdraget til en prosess der ting kommer til underveis og har blitt styrt av leverandøren påpeker riksrevisor Per Kristian Foss i sin rapport. Er det leverandøren som skal styre et prosjekt som den norske stat betaler dyrt for?

Hva er det Helse Sør-Øst egentlig driver med? I 2017 ble det kjent at den outsourcingen til administrerende direktør Cathrine Lofthus gikk i vasken. Pasientjournaler til 2,8 millioner mennesker var på avveie. Helseopplysningene var på rundgang ute i verden, fra Malaysia til Israel og Bulgaria. Hvordan kan det gå an?

I tillegg så er det brukt 270 millioner på et radiologisk program som er avbestilt etter syv år, men samlet økonomisk tap er ikke kjent. Er det samme program som de har slitt med i Sykehuset Innlandet? Det ser slik ut, og da tenker jeg at styreleder i Helse Sør-Øst Svein Gjedrem bør revidere sin uttalelse om at Sykehuset Innlandet I ikke kan banke inn en eneste spiker for økonomien er så dårlig.

Kan det være en faktor av at direktørene i Helse Sør-Øst som ikke gjør jobben sin? Radiologene og legene som skulle følge opp dette systemet måtte sjekke og dobbeltsjekke om det ble riktig. Hvem får skylda når noe går galt? De som er lavest på rangstigen. Hvordan kan direktørene og styrelederne sitte trygt i sine stoler, ja, det er ufattelig.

Det som preger det hele er at det er lite kontroll og Stortinget får sin informasjon fra enkeltartikler i media. Hva gjør helseministeren? Departementet har det overordnede ansvaret med helseministeren på toppen. Tar de ansvaret sitt alvorlig? Dette er pinlig for både regjering og departement.

Her må det følges opp både fra departement og minister, og at informasjonen også kommer til Stortinget! Høyre snakket om mer helse for hver krone før valget i 2013, men her er det sløst bort over seks milliarder og noe mer helse har det ikke blitt for disse milliardene, heller tvert om!

Det kommer til å koste enda mer! Nå må Sykehuset Innlandet redusere inntil 12 prosent av antall senger for å spare.

Er det ikke på tide å evaluere sykehusreformen? Den skulle evalueres, men så vidt jeg vet så er ikke det gjort enda og det er for dårlig.