Heller sau og hjortedyr i naturen enn store rovdyr

I Nationen lørdag 9. oktober har Steinar Austheim, som titulerer seg dyre- og miljøverner, et innlegg med overskriften "Ingen ønsker en natur bestående av sau og hjortedyr". Hva i all verden er det han mener?

Hva er det for slags andre dyr han mener at folk ønsker seg i naturen i stedet for sau og hjortedyr? Da har han ikke så mange andre alternativer å velge mellom enn store rovdyr. Men hva skal de leve av, hvis sauen og hjortedyrene blir borte?

Er det han som sammen med sine likesinnede skal skaffe til veie kjøtt å fôre disse med? For rovdyrene lever ikke på gras. Bare på grasetere. Jeg er sikker på at folk flest som har sitt vett i behold heller ønsker seg sau og hjortedyr i naturen i stedet for store rovdyr.

Austheim innledet sitt innlegg med: "Det er som verden har stått stille i en tiårsperiode, når man igjen leser innlegg fra beitenæringen om hvor forferdelig det er å måtte leve med rovdyr i naturen."

Ja, det er beitenæringa som i denne tiårsperioden, i tillegg til ytterligere 25 år, har fått oppleve hva det vil si å leve med store rovdyr i beitemarkene, og som har fått erfare hvilke forferdelige lidelser de store rovdyrene har påført mange av beitedyrene deres i denne perioden.

Austheim har tydeligvis ikke evne til å forestille seg hvordan det er for en saueeier å finne store deler av næringsgrunnlaget revet i hjel av store rovdyr.

Det fekk vi se et grelt eksempel på i Nationen lørdag 9. oktober, hvor det ble vist et bilde hvor det lå strødd med mishandlede sauekadaver, etter at ulv hadde tatt seg gjennom et rovviltgjerde og angrep 24 sauer.

Og det er ikke første gangen lignende bilder har preget avissidene. Er det en natur bestående av slike grusomheter Austheim heller ønsker seg i stedet for levende sauer og hjortedyr?

På disse cirka 35 årene som er gått siden det ble etablert ei ny ulvestamme her i landet, og som ble fredet sammen med de andre store rovdyrene, har hundretusener av sauer og hjortedyr lidd samme skjebne som de sauekadavrene som ble avbildet i Nationen. Men de lidelsene disse dyrene har gått igjennom sorterer kanskje ikke under det Austheim forbinder med "dyre - og miljøvern"?

I likhet med mange av sine meningsfeller ynder Austheim å fortelle oss om sauer og lam som går med av andre årsaker enn store rovdyr. Vi vet at både mennesker og dyr kan bli bli utsatt for ulykker og miste livet, men det rettferdigjør vel ikke at myndighetene tillater at store rovdyr kan ferdes fritt til å rive i hjel store mengder sau og hjortedyr i tillegg?

Han skriver også at kjøttfotbrukert må ned. Men da kan det vel ikke være noen mening i å begynne med de dyrene som omsetter den rike utmarksfloraen til verdens beste og sunneste kjøtt?

Hva med de dyrene som blir oppfôret på importert soya, spekket med antibiotika og veksthormoner og aldri får se dagslys, men må leve hele sitt liv innendørs og delvis under ei varmelampe? Er det slik kjøttproduksjon han ønsker seg i stedet for av frittgående sau og hjortedyr?