Helleland forstår ikke hva lokaldemokrati er

I Nationen den 14/9 oppsummerer Linda Hofstad Helleland punktene i Høyres program som etter hennes mening skal gi kommunene mer makt. Ser man på punktene i Høyres program er det et gedigent sentraliseringsprogram som vil gi innbyggerne i kommunene betraktelig mindre innflytelse, samt at demokratiet vil svekkes.

Helleland ønsker å gi kommunene mer makt over egne naturressurser, men en kommune har mange innbyggere og må ta mange hensyn, og der er fylkesmannen viktig som folkets demokratiske ankeinstans mot overgrep fra kommunen og staten. En demokratisk ankeinstans for folket som Helleland vil svekke.

Fylkesmannen er også viktig i spørsmålet om utvidet tillatelse til mer motorferdsel i utmark. Her vil det være flere interesser fylkesmannen må ta hensyn til. Helleland vil styrke eiendomsretten, men samtidig vil verken hun eller Høyre gi berørte kommuner rett til å behandle vind- og kraftkonsesjoner etter plan- og bygningsloven, men der vil regjeringen ha bukten og begge endene ved å behandle konsesjonene etter energiloven.

Dette vil si at Helleland og Høyre vil prioritere interessene til en liten håndfull aktører som grunneiere, utbyggere, NVE og regjeringen selv, der kommunene og resten av innbyggerne skal ta alle kostnadene og ulempene ved de store naturødeleggelsene og bare få kastet etter seg 30 sølvpenger.

Det er det motsatte av mer lokaldemokrati og innflytelse for innbyggerne. Med større kommuner, som Helleland og Høyre ønsker vil det bli færre politikere og flere byråkrater, og dermed flere velgere bak hver politiker som vil prioritere de store partiene, og dermed mindre demokrati.

Med flere byråkrater vil det bli sterkere bånd mellom disse og regjeringen og EU, og man kan regne med et enda større press for mer konkurranseutsetting og privatisering av offentlig sektor. Høyres program er derfor et gedigent antidemokratiserings- og sentraliseringsprogram som man ikke bør la seg lure av.