Helhetlig klimatenkning

Blant annet hvordan den stadige sentraliseringen må virke inn på klimagassutslippene. Norge er ett av få land i verden som øker utslippene, selv om vi har et bedre utgangspunkt rent økonomisk til å foreta nødvendige grep, enn de fleste andre.

Politikerne snakker mye og bruker mange flotte ord, men lite eller ingenting skjer. Hva hjelper plastposeavgift og flyseteavgift? Klimakvoter? Ingen verdens ting! Det gjør heller ikke forbudet som ble innført mot engangsplast. Det er ikke som en dråpe i havet engang. Et halvt museskritt på veien er det riktig nok, men hvorfor ikke gjøre noe som monner skikkelig? Nei, for da kan de jo få mange velgere mot seg, og det vil de for all del unngå.

Da er det bedre med ufarlig symbolpolitikk. Feigt vil jeg si, når vi allerede begynner å se virkningene av klimaendringene også her i Norge. Det er trist når velfødde politikere heller stikker hodet i sanden, enn å gjøre det som trengs for landet og verden.

Politikken som har vært ført i mange år, og som har eskalert med dagens regjering, vil jeg hevde er direkte klimafiendtlig. Alt skal sentraliseres, så vi må kjøre lengst mulig. Pakkeutlevering er et eksempel. Postbudet kom til gårds med dem tidligere. Han kjørte jo uansett ruta si, og brukte ikke mye ekstra drivstoff på denne servicen. Nå kjører alle hver sin bil til utleveringsstedet, for å hente pakkene sine. Det blir det svært mange unødvendige mil på veien av, landet over.

Og så har vi de nedlagte postterminalene, som gjør at posten må kjøres frem og tilbake, i veldig mange mil ekstra. Men det er vel økonomi i det da.

Vi har nedlagte skoler, barnehager og butikker som også krever mer kjøring. Og legevakt, som vi for bare få år siden måtte kjøre to mil for å nå, men som etter hvert har blitt til ti lange mil.

Nå skal også mange trafikkstasjoner og passkontorer legges ned. I stedet for at noen få personer kjører til et kontor ute i distriktet for å yte en service, så skal altså tusenvis av mennesker være nødt til å kjøre til byer eller større tettsteder. Det er horribelt både for miljøet og for tidsforbruket for de som går på skole eller er i arbeid, og som trenger disse tjenestene.

Alt sentraliseres. Helsesektoren, politiet, landbruket, slakteriene, ja faktisk det aller meste. Folk får lengre arbeidsvei, og da blir det selvsagt mer bilkjøring, for kollektivtilbudet ute i distriktene, er ikke så mye å skryte av.

Dyrking av myr er fyfy og blir forbudt, mens annen nedbygging av myr er ok.

Men er det framtida? Nei, mener jeg. En av årsakene til det, er hensynet til klimaet.

Søppelhåndtering er en annen ting jeg ikke skjønner meg på, siden søppel sendes til andre land. Hvor klimavennlig er denne transporten? Ville utslippene blitt mindre, om vi hadde brent det eller resirkulert det her til lands?

Nylig ble en skipslast med canadisk søppel, returnert fra Filippinene. Vesten har brukt Asia som søppeldeponi lenge, og det har kanskje Norge også? Tenk det!

Palmeolje på tanken skulle være så klimavennlig, men ifølge Regnskogfondet førte palmeoljen i biodrivstoff til 300.000 tonn høyere klimagassutslipp enn med fossil diesel i fjor. Bruken av palmeolje er heldigvis på vei ned, men visste de som bestemte dette, at den er verre enn diesel? Neppe. Det er det som er så trist, at mange bestemmelser tas på syltynt grunnlag. Man tror, og så blir det sånn.

Da Miljødirektoratet presenterte biodrivstofftallene i fjor, viste beregninger fra Regnskogfondet at Norges bruk av palmeolje førte til rasering av 220 kvadratkilometer regnskog og 1,5 millioner tonn høyere CO₂-utslipp enn ved bruk av fossil diesel (2017).

Og så er det hydrogenfergene, som skulle være så miljøvennlige. Problemet er at de må få tilkjørt hydrogen fra Tyskland og Frankrike, med dieseltrailer. Slå den! Like dumt som å lade elbil med dieselaggregat.

Skogen løftes fram som løsningen på mye av det som må komme i det grønne skiftet. Den skal erstatte fossilt drivstoff, bli til dyrefôr, klær og jeg vet ikke hva. Det høres jo i utgangspunktet veldig flott ut, ja som et kinderegg, men heller ikke skogen er noen utømmelig kilde. Det tar tid for skogen å vokse, og den er en ressurs som må forvaltes godt.

Når skogen i tillegg skal binde karbon, så kan vi ikke drive rovdrift på den, men drifte den på mest mulig klimavennlig måte. Men uansett forvaltning, så vil aldri skogen vokse som løvetann. Derfor må vi benytte oss av andre muligheter, som for eksempel hamp. Den vokser fort og kan brukes til det meste.

Å fly skal man ikke ha dårlig samvittighet for, men bilkjøring skal man helst begrense og gjerne kjøre elbil.

Og så er det kua og sauen da, stakkars, som får bortimot all skylda; bare for å være til.

Det finnes dessverre mange flere eksempler på håpløs klimapolitikk. Det må en helhetlig tenkning til, for det går fint an å spare seg til fant. Økonomi går foran alt, men det har vi ikke råd til lenger. Vær så snill og tenk før dere handler, kjære politikere. Sett dere inn i ting, før dere tar avgjørelser.