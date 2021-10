Hele den unge frivilligheten trenger grunnstøtta

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tirsdag 19. oktober skriver fylkessekretær i Grønn Ungdom, Vilhelm Ofstad Bjørgul, at flertallspartiene ikke bør gå inn for å øke grunnstøtta. Han mener den ikke dekker behovet for lokal aktivitet.

Den nasjonale grunnstøtta går uavkortet til barne- og ungdomsorganisasjoner, mens noen organisasjoner som ikke mottar grunnstøtte får sine penger fra andre kilder – som partistøtten til ungdomspartiene.

Pengene går til sentralleddene og er frie midler. Det er det geniale med dem. Organisasjonene vet selv best hvordan disse midlene skal brukes. Andre prosjektstøtteordninger setter klare rammer for bruken av pengene.

Det kan være insentiver som gjør det lettere å komme i gang med spennende prosjekter, men det endrer ikke det faktum at det er noen andre enn organisasjonene selv som bestemmer hva fokuset skal være på.

Hvem vil vi egentlig skal bestemme over mest mulig av organisasjonenes arbeid – myndighetene eller organisasjonene selv?

At grunnstøtta kun treffer de største byene er dessuten feil. 90 barne- og ungdomsorganisasjoner fikk tildelt nasjonal grunnstøtte i 2021. Mange av disse organisasjonene har ikke hovedsete i Oslo og omegn, og flere av de som har det (som for eksempel Norges Bygdeungdomslag, Noregs Ungdomslag og 4H), jobber først og fremst med aktiviteter i små lokalsamfunn.

Hvis ikke sentralleddene har mulighet til å støtte disse lokallagene vil mange av dem sannsynligvis falle fra – og distriktene i Norge vil bli et fattigere sted som konsekvens.

I tillegg er det verdt å nevne at det allerede finnes en støtteordning for lokal aktivitet. Det er Frifond organisasjon, som nettopp er frie midler til lokallag. Disse midlene kommer fra tippemidlene, ikke statsbudsjettet. De må gjerne økes, men det er annet spørsmål enn grunnstøtta.

Frivilligheten skal være demokratisk og fri. Så langt det lar seg gjøre, skal organisasjonene selv få sette rammene for hvordan de skal organisere seg og hva de skal fokusere på. Det må gjerne være å styrke seg i mindre lokalsamfunn, – men det bør ikke være en føring for alle andre barne- og ungdomsorganisasjoner som kan ha andre behov, og sårt trenger frie midler for å stabilisere seg etter pandemien.

Politikken til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er vedtatt på barne- og ungdomstinget, hvor Bjørguls organisasjon Grønn Ungdom også er representert. Grønn Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne, som har gått inn for å øke grunnstøtta i sine alternative statsbudsjett.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet går også inn for å øke grunnstøtta i Hurdalserklæringen. Det er vi i LNU veldig glade for, og vi venter i spenning på å se hva det betyr når den nye regjeringen legger fram sine endringer i statsbudsjett.