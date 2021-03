I teksta «Kraft i ein almanakk» åtvarar ho om at vi kan ende opp som dei gjorde i Texas med sviktande kraftforsyning under kuldeperioden der tidlegare i vinter.

Lesarane bør vere merksame på at det norske kraftsystemet er blant dei aller beste i verda. Dette fordi vi har vore heldige frå naturen si side med magasinerbar vasskraft, men også fordi vi har hatt framsynte politikarar som tenkte full elektrifisering av alle norske heimar då dei vedtok elektrisitetsavgifta i 1951.

På same tida flytta far min frå det då straumlause vesle småbruket vårt, som ligg ved Viksdalsvatnet, der Ingunn Kjelstad også driv gard. Han fekk eit viktig råd med seg på vegen av foreldra: «Sjølv om almanakken og Bibelen er dei viktigaste bøkene i heimen vår, så må du lese mange andre bøker for å bli klok».

Ein myte som har vore aktivt marknadsført av organisasjonen Motvind er at vindkraft er ei ustabil og ei lite verdifull kraftkjelde. Hvis slike resonnement skulle styre den norske kraftpolitikken så er det kun magasinvasskraft som er godt nok. Altså kraft som ein kan slå av og på ettersom den trengs. Dessverre fins det lite slike vassdrag att som ikkje er verna.

Faktum er at vindkraft er den nest edlaste kraftforma, fordi det bles meir når vi treng kraft i vinterhalvåret enn om sommaren. Denne ressursen fins det også god tilgang på i Noreg, dersom det er politisk vilje til å ta den i bruk.

Den simplaste norske energiforma er faktisk småkraft. Den har ikkje magasin og leverer veldig lite på dei kaldaste vinterdagane når dei fleste mindre vassdrag er frosne. Dessutan er det begrensa kor mange fleire elvar som kan byggast ut.

Det norske kraftsystemet har alltid levert den krafta som store og små kraftkundar har etterspurt, og i dei siste 30 åra har vi i snitt hatt dei lågaste kraftprisane i Europa. I nokre tørrår og nokre kalde vinterdagar dette året så har sjølvsagt prisen vore høg, men alle har fått levert. Det blir difor heilt feil å samanlikne oss med Texas.

Vi har i dei siste åra hatt ein kraftpolitikk som styrker kraftforsyninga i Noreg. Landbasert vindkraft er den klart rimelegaste kjelda til fornybar energi. Det sterke skjelettet som vi har frå den norske magasinkrafta gjer at vi kan bygge ut mykje meir vindkraft enn vi har i dag utan fare for samanbrot. Kraftpolitikken har ikkje svikta – den har levert.

Motstandarar av vindkraft lokalt har sjølvsagt rett i at kommunar får for lite att for å vere vertskap for vindkrafta. Den politiske debatten i landet burde gå på å gjere det økonomisk attraktivt å vere slik vertskapskommune og ei utjamning av nettleiga slik at ikkje nettkundane i distriks-Noreg må betale meir enn byfolk for at storsamfunnet skal oppfylle målet om fornybar energi.

Sjølv om eg er ivrig med motorsaga og prøve å stelle den skogen som eg eig, så er eg varsam med med å synse om skogbruk og skogforvaltning. Det overlet eg til Ås-utdanna fagfolk på feltet. Ein moderne leiar som Ingunn Kjelstad bør også vere audmjuk når ho synsar om norsk kraftforvaltning.

Kjelstad meiner at Statnett sine planar om vidare elektrifisering ikkje gjev meining. Då bør ho kome med alternative forslag om korleis vi skal fullelekttrifisere landet. Er det solkraft, vasskraft i verna vassdrag - eller kjernekraft? Ho kan kanskje også rekne litt på kva slike alternativ vil koste.

Ingunn Kjelstad burde i innlegget sitt opplyse om at ho er leiar for Motvind Sunnfjord og Ytre Sogn som aktivt motarbeider alle vindkraftprosjekt i denne regionen.