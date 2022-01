Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Bjørn Lende, melkeprodusent og lærer, skrev et debattinnlegg i Nationen 6.1.22 hvor han kommenterer vårt innlegg om havredrikk og kumelk.

Han mener at det er meningsløst det vi har beregnet, at det går med åtte ganger mer jordbruksareal for å produsere kumelk enn tilsvarende mengde havredrikk.

Våre beregninger er basert på gjennomsnittsavlinger for de siste ti årene, rapportert av SSB. Avlinger varierer selvsagt sterkt mellom år, områder og gårdsbruk.

Lende oppgir selv at han oppnår et utbytte på 1440 liter melk per dekar. Det er nok lang høyere enn normalt i Norge. Hadde det vært gjennomsnittet for hele landet, ville vi ikke hatt behov for mer enn ca en million dekar for å opprettholde dagens produksjon på ca 1,5 milliard liter melk i året.