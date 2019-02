Havbruksfondet sikrer kommunene

Nationen skriver på lederplass (26.2) en statlig grunnrenteskatt er feil. Det er vi i Sjømat Norge helt enige i. For det første eksisterer det ikke en såkalt grunnrente i havbruk. Næringen finansierer hele produksjonsprosessen og alle innsatsfaktorene selv – fra settefisk og for, til slakt og transport til markedene. Det havbruksnæringen nyttegjør seg er et svært begrenset sjøareal.

For det andre er ikke næringen stedbundet. Det er svært mange land som har tatt opp laksekonkurransen med Norge - som Chile, Canada, Skottland, Færøyene og Island. Nå kommer også oppdrett på land. Vi vil om kort tid ha en landbasert produksjon på ca. 250.000 tonn laks i eller nært markedene (bl.a USA, Kina, Frankrike, Danmark). Dette utgjør omlag 20 prosent av den norske produksjonen.

En særnorsk grunnrenteskatt vil vri verdiskapingen og arbeidsplassene i norsk havbruksnæring til andre geografiske områder av verden og opp på land. Dette er å spenne bena under norskekystens viktigste fremtidsnæring. Det er derfor klokt å skrinlegge ideen om grunnrentebeskatning nå.

Nationens andre poeng er at havbruksaktivitet må gi lokale ringvirkninger. Her har Nationen ikke fulgt helt med i timen. Havbruksnæringen betalte i fjor over 15 milliarder kroner i skatt. Svært mye av dette tilfaller kommunene der næringen har sitt virke.

Ikke bare skaper næringen mange arbeidsplasser, men den betalte i tillegg i fjor også inn nesten 4 milliarder kroner til Havbruksfondet som vederlag for vekst. 80 prosent av disse pengene utbetales til kommuner og fylker med havbruksaktivitet. Vi i Sjømat Norge mener Havbruksfondet bør videreutvikles slik at kommunene kan sikres årlige og forutsigbare inntekter. Havbruksnæringen trives best i levende lokalsamfunn med gode velferdstjenester!

Særskatter på naturressurser vil ramme næringslivet i norske distrikter hardt. Hvorfor skattene for det distriksbaserte næringslivet skal settes opp, samtidig som skattene for multinasjonale selskaper og IT-bedriftene i storbyene stadig settes ned, forstår ikke vi. Kan Nationen forklare?