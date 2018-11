Hatefull uten grunn

Hvis Atle Hamars oppgave var å fjerne årsakene til rovdyrtap i Nord-Østerdalen, burde faktisk Atle Hamar sørge for å få nedlagt de sauebrukene som ikke passer på dyrene sine og sikrer sjansen for tap før beitesesongen starter.

Det er sunn fornuft, koster mye mindre enn de lovlige ulvejaktene i regi av bukken-og-havresekken-regimet vårt «Viltnemnder» og ikke minst er det innafor dyrevernloven om å ikke hensette dyr i hjelpeløs tilstand. Sau er dyr.

Det henvises til Rovdyrforliket. «Forliket sier at det ikke skal være rovdyr med skadepotensial i beiteprioriterte områder». Mulig at ulvene som kom fra Sverige da de to flokkene i Norge ble utradert sist vinter, ikke har lest det rundskrivet. Tapstallene i Norge har gått ned, følger ikke lederskribentene i Nationen helt med i nyhetsbildet? Fra miljødirektoratet (hvor Nationen selv har hentet sine opplysninger) kan man lese at det er færre påviste rovdyrskader i landet!

Samtidig har saueflokkene økt hvert eneste år, noe Nortura har rådet næringa til å gjøre noe med uten at dette har gitt resultat. Selvfølgelig må bøndene i områder der sjansen for at det dukker opp streifdyr ta større forholdsregler enn en sauebonde på Jæren.

Det holder ikke å tviholde på at dette er beiteprioriterte områder så lenge ulven ikke leser hva Nationen skriver. Det beste som kan skje for sauenæringa i Norge, er at det blir velfungerende, etablerte, sunne ulveflokker langs grensa som gjør det verre for streifulv fra Sverige å komme til enkel, frittgående mat i norske skoger.

Er det noe her som blir satt i et virkelig grelt lys, er det tankegangen til beitenæringa i området, og Nationens innstilling til ulv.