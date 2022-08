Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

At Geir Hasnes fortsatt slipper til i media med sin feilinformasjon er ubegripelig. Etter nok en sommer med dødsfall og skogbranner etter rekordvarme, er han fortsatt ikke enig i at temperaturen stiger, eller hvorfor det skjer.

I Nationen 31.07 skjønner han ikke hvordan et termometer virker, eller hva stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle mener med "verden". Samtidig har han ingen problemer med å vise til satellittdata om at "kloden har blitt grønnere", eller estimater for landhevingen siden siste istid.

Hasnes kritiserer forskere for "filtrering av store mengder data for å komme fram til et resultat", men selv lukker han øynene for alt han ikke ønsker å se.

I et leserinnlegg fritt for kildehenvisninger, ber han representanten "belegge sine meningsytringer med data og fakta".

Hasnes kommer som vanlig med flere ville påstander, blant annet at det er "en fordel med økt global temperatur". Nei, Hasnes, er det mer energi er i et system, øker potensialet for ødeleggelser: "sykloner... varer mellom to og ni timer lenger og... beveger seg 100 km lengre inn i landet enn de gjorde for fire tiår siden."

Eller at "Maks-temperatur både sommer og vinter har holdt seg stabile". Nei, Hasnes, det settes stadig flere varmerekorder.

Det Hasnes åpenbart ikke skjønner er at de konsekvensene vi har sett så langt bare er starten på klimakrisen. Han er frosken i gryta, og foreløpig er vannet bare deilig varmt.

Hasnes er en parodi på en klimaskeptiker, og den eneste grunnen til at han stadig får komme til orde, må være at han tilfeldigvis er ansatt ved et universitet. For selv har han ingen av de kvalifikasjonene han etterlyser, og ingenting av det han kommer med tilfører klimadebatten noe annet enn feilinformasjon:

Når skal Nationen gjøre jobben sin og avkreve Hasnes og andre kranglefanter dokumentasjon eller kompetanse? Det eneste avisen foretar seg for å advare leserne sine, er å merke innlegget med #Motkultur. Å være uenig burde ikke kvalifisere for å komme på trykk, og Hasnes er en av grunnene til at 24 prosent av nordmenn ikke tror på klimakrisen.