Harselas mot Høyre

Tidlig fredag ettermiddag får vi i Høyre en telefon fra en av Nationens journalister. Avisen mener den har tatt Høyres leder i faktafeil. I et intervju skal vi ha sagt at «regjeringen har tilbudt vel 30 prosent inntektsvekst til bøndene, før de begynner å forhandle».

Landbruket er en sektor med tall for enhver smak, så vi noterer informasjonen og henter frem intervjuet det er snakk om. På opptaket hører vi at Erna bruker andre formuleringer enn det som er gjengitt. I intervjuet sier hun at «regjeringen har tilbudt vel 30 prosent dekning av dette gapet, før de begynner å forhandle».

Bakgrunnen for at Erna snakker om 30 prosent dekning av gapet er at bondeorganisasjonene selv krevde 100.000 kroner per bonde for å tette inntektsgapet, og statens tilbud legger opp til cirka 30.000 per bonde i år. Derav «30 prosent dekning av dette gapet».

Vi tar deretter kontakt med VG og sitatene blir korrigert. Nationen får både en telefon og sms om at sitatet er korrigert basert på det partilederen faktisk sa i intervjuet.

Likevel velger Nationen på teatralt vis å samme kveld publisere en ragebait mot Høyre basert på opplysninger den altså vet er gale. Nationens redaktører har en jobb å gjøre med avisens anstendighet. Det første dere bør gjøre er å på en synlig måte korrigere opplysningene både på nett og papir så snart som mulig.