Nei til EU, Roy Pedersen, gir i Nationen 14. februar et inntrykk av at britisk økonomi ikke har tatt skade av brexit. Det er både misvisende og direkte feil.

Fra beslutningen om å gå ut av EU ble tatt gjennom folkeavstemningen til britene var endelig ute av det indre markedet for ett år siden, har Brexit hatt negativ effekt for økonomien og bedriftene. Å vise til at vekstraten isolert siste år har vært marginalt høyere i Storbritannia enn i EU, endrer ikke dette faktum.

En fersk rapport utarbeidet på bestilling fra Underhuset i det britiske parlamentet, viser at handelen har falt for britiske bedrifter, som bygger på data Office for National Statistics. Sammenlignet med første og annet kvartal i 2018 – det vil si før Brexit – har handelen mellom Storbritannia og EU falt med henholdsvis 25 prosent og 15 prosent i 2021.

Fallet er langt større enn nedgangen i handel mellom Storbritannia og andre land.

Dessuten slår rapporten fast at britiske selskaper er blitt rammet av økte kostnader, mer papirarbeid og forsinkelser som følge av Brexit, selv når man kontrollerer for konsekvensene av covid-19-pandemien på britisk økonomi.

Pedersen gir inntrykk av at EØS eller en handelsavtale ikke utgjør noen forskjell, ettersom nye handelshindringer skyldes at britene har gått ut av EUs tollunion; et tollsamarbeid Norge alltid har stått utenfor. Heller ikke dette medfører riktighet.

Snarere tvert imot dokumenter den samme rapporten at nye handelshindringer mellom Storbritannia og EU følger av britenes uttreden av EUs indre marked; et samarbeid som Norge derimot deltar i fullt ut gjennom EØS-avtalen.

Disse handelshindringene koster allerede britene dyrt og verre kan det bli. Siden 1. januar 2021 må eksempelvis eksport av mat fra Storbritannia til EU gjennom ekstra kontroller for å beskytte Europa mot sykdommer og annen forurensning.

Kostnader knyttet til pålegg om ekstra sertifikater og gjennomføring av fysiske kontroller ved grensen til EU, må britene dekke selv. Nye krav til dokumentasjon av varers opprinnelsesland vil skape mer papirarbeid for andre næringer og øke deres kostnader. Sies EØS-avtalen opp, kan Norge måtte betale samme pris.