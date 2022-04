Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kårfolket har vært en viktig ressurs i jordbruket i generasjoner. Kompetanse og kapasitet og med beskjedne krav til betaling. I flere tiår har vi utviklet gårdene våre i samsvar med politiske føringer, og det vi har oppfattet som ønsker og behov blant folk flest.

Vi har arbeidet mye og investert all vår tid og alle våre ressurser for at gården skulle bli mer drivverdig og attraktiv for neste generasjon. Hyttetomter er solgt, boligtomter er solgt, vi har brøytet snø, tatt på oss leiekjøring og ektefeller har arbeidet utenom gården.

Alt er bokstavelig talt pløyd tilbake i jorda, og investert i gårdene våre. Vi har deltatt på utviklingsprogrammer i regi av staten, og vi har lånt penger og fått offentlige tilskudd til utvikling og investering. Allikevel, nå er timelønna så vidt over 120 kroner for dagens drivere. Er vi blitt lurt trill rundt?

Familien begynte tidlig å samtale om hvem av barna som skulle ta over og drive gården etter oss. Allerede i ung alder ble odelsgutten/jenta fortalt at en gang er det kanskje du som skal ta stafettpinnen videre.

Lite visste vi om at gjennomsnittsinntekten i Norge skulle øke til nesten 600.000 kroner, mens næringsinntekten fra jordbruk knapt passerer 250.000 kroner, og uten avkastning på egenkapitalen og verdiene vi har skapt. Har vi lurt barna våre til å produsere mat og åpne landskap på dugnad for matbaroner og verdens rikeste innbyggere?

Kanskje vi skulle gjort som de fleste bønder, lagt ned driften og leid ut jord og kvote til de av oss som ville drive aktivt jordbruk? Skulle vi valgt å ikke delta i utviklingen av effektiv matproduksjon, samdrifter, robotisering, presisjonsjordbruk, dyrevelferd og klimasmart landbruk? Men heller tatt oss arbeid med lønn til å leve av? Eller i alle fall advart barna våre mot å ta over og drive gården?

Kanskje vi skulle frarådet odlingen å ta over og anbefalt han/hun å bruke utdanningen sin i lønnet arbeid og solgt unna gården. Egenkapitalen kunne vi plassert i indeksfond med grei avkastning og lav risiko.

Vår rolle som kårfolk er å legge inn vår arbeidskapasitet i gården, uten nødvendigvis å ta ut lønn for innsatsen. Dugnadsinnsatsen legger vi inn fordi odlingen skal få en rimelig næringsinntekt ved å spare lønn til leid hjelp.

Det er ikke uvanlig at dugnaden representerer både ett og to årsverk i ulønnet arbeidshjelp fra flere generasjoner. Selv ikke en slik innsats over år gir dessverre gårdene våre nødvendig næringsinntekt.

Vi oppfatter ikke at faglaga eller politikere forstår situasjonen fullt ut. Heller ikke alle i samvirke erkjenner situasjonen.

Mange regnemestere arbeider hvert eneste år for å for å finne ut hva en bonde tjener. Store ressurser er lagt ned i å finne tall for økonomien hos oss bønder. Kompliserte regnestykker fra Nibio og SSB blir publisert hvert eneste år.

Tallene spriker og vi kjenner oss ikke igjen i tallgymnastikken, men budsjettnemnda godtar tallene. Politikere og bønder flest skjønner ikke tallene. Faglaga aksepterer tallene, selv om de blir gjort oppmerksom på klare feil.

En uheldig blanding av historiske tvilsomme fakta og usikre prognoser for fremtiden. Som en kommentator i Nationen uttrykte det: “et dysfunksjonelt system”.

Staten betaler alle regnemestere. Kanskje det er årsaken til de skjeve tallene, at regnemesterne tilfredsstiller den som betaler gildet?

Bedre lønnsomhet i jordbruket er den eneste løsningen vi ser. Det vil gi driverne muligheter til å være bønder og samtidig foreldre, og vi kårkaller muligheter til å være pensjonister og besteforeldre. Lønnsevne som gjennomsnittet i Norge og 7 prosent avkastning på egenkapitalen. Bare slik kan vi betale kvalifisert arbeidskraft og forsvare investering i jordbruket.

Det er tungt å tenke på at vi har invitert barna våre inn i denne ulønnsomme næringen. Vår innsats i arbeid og kapital gjennom flere tiår gir fremdeles ikke et akseptabelt livsgrunnlag for barna våre. Hurdalsplattformen gir oss et lite håp for fremtiden. Årets krav fra faglaga og tilbud fra Staten vil være avgjørende for vårt råd til barna våre; utvikle eller avvikle.