Har politikerne glemt hvor viktig vannkvalitet er?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I den senere tiden har det vært mye fokus på miljø, bærekraft og gjenbruk. Bra tiltak, som Senterpartiet støtter der man setter det enkelt menneske først, og at denne omstillingen ikke skal påføre folk nye avgifter. Som kjent er Sp det eneste partiet som har stemt for lavere el- og drivstoffavgifter de åtte siste åra, men samtidig jobbet for at vi skal produsere mer miljøbasert. Herunder utvinning av drivstoff fra rester fra skauhogging.

Men et viktig element er uteglemt de seinere åra av Erna Solbergs regjering på borgerlig side. Det er vannkvalitet. Det vil si først og fremst det vannet som kommer ut av krana hjemmet, og som du serverer familien, både de eldre og barna våre.

Nå har Solberg-regjeringa visst om PFAS-forgiftningen fra Viuls gamle lagertomt ved Randselva (Ringerike) i noen år, men lite er gjort så langt. Og Miljødirektoratet som har saken, hadde glemt den, da Ringerikes Blad tok kontakt for snart et år siden. Med andre ord, finnes det liten politisk vilje i regjeringa til å gjøre nødvendige tiltak, slik at denne forgiftningen blir stoppet. Det er utarbeidet noen planer nå, men de ligger lengre frem i tid, og legger opp til en tvekamp før den blir satt ut i livet. Det vil si klokken tikker og går. Sikkert en del år til før tiltak skjer.

I mellomtiden fosser tusentals liter forgiftet vann, hvert minutt og sekund, ned fra Viul og ut i Tyrifjorden.

Annonse

Som kjent gir PFAS-gifta svekket helse, med blant annet nedsatt nyre- og leverfunksjon. Derav svekkes immunforsvaret vårt. Med svekket immunforsvar er vi som kjent mindre motstandsdyktige, både mot smitte og sykdommer generelt.

Hovedkilden for å få i seg PFAS er gjennom å spise fisk og skalldyr, men en veldig logisk sammenheng er selvsagt at disse får i seg gifta gjennom vannet. Det er det samme vannet som Hole kommune har som drikkevannskilde. Men der er Ringerike kommune heldigere, med inntak av drikkevann fra Kilemoen.

Men i større perspektiv er selvsagt spredningen av PFAS-gifta i drikkevannet problematisk. Som kjent renner Tyrifjorden videre nedover i Drammenselva, og videre ut i Drammensfjorden, der fisk og skalldyr inntas. Men det forunderlige er at den nye og store satsingen med ny drikkevannsledning, fra Holsfjorden syd i Tyrifjorden til Oslo, ikke har nevnt denne miljøbelastningen.

Fra før har blant andre Oppegård, Asker og Bærum kommuner vann fra Tyrifjorden. Så svært mange mennesker vil i framtiden bli eksponert for PFAS-gifta, med drikkevannet fra Tyrifjorden.

Men tilbake til eksponering, mennesker her i det sentrale Østlandsområde, bør ha et minimum av trygghet. Det går ikke bare an å rense lufta, man må se på det viktige drikkevannet også. Noe annet vil være et politisk lavmål.

Per Olaf Lundteigen (representant fra Sp fra vår region), var på befaring i Hole før denne sommeren, og fikk orientering om situasjonen. Han ble ganske betenkt, og lovet å bringe dette videre. Senterpartiet vil ikke sitte i en ny regjering og vente på en utredning og plan, som så langt ikke har beveget seg nevneverdig de to siste åra. Senterpartiet vil at den norske stat forskutterer oppryddinga, så får den juridiske tautrekkingen mellom dagens eier Huhtamaki og Miljødirektoratet tas etterpå. For dette kan vi ikke sitte og vente på.

Det kreves handling nå.