I to perioder har regjeringa svekket norsk landbruk, og heller ville lagt ned enn satset. På toppen av det hele fikk vi også et bondeopprør der vi alle ble vitne til at nok er nok, og at vi trenger en ny politikk.

Jeg tror ikke jeg er den eneste som er bekymret for fremtiden til norsk landbruk hvis regjeringa får fortsette slik de holder på. Og da snakker jeg ikke bare om å ikke satse på selve næringa, men også tilrettelegge at folk kan bosette seg over hele landet.

Norge gror igjen, og vi må få fler dyr ut på beite for å ta vare på kulturlandskapet vårt. For vi må ta i bruk hele landet og bruke naturressursene våre.

Vi har flere titalls tusen bønder som hver dag sørger for at du og jeg får ren, trygg, kortreist og god mat på bordet.

Selv jobber jeg på gård og ser utviklinga av norsk landbruk hver dag. Jeg er bekymret for den neste generasjonen som skal ta over gårdene i fremtida. De vil få det mye vanskeligere hvis vi ikke gjør noe nå.

Jeg kan bidra, du kan bidra, alle kan bidra. Det minste vi kan bidra med er å kjøpe norsk mat fra norske bønder. Norsk mat er trygt, rent og skaper arbeidsplasser.

Jeg heier på den norske bonden. Det håper jeg du også gjør.