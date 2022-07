Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Men krisa gir også en kjempemulighet til grønn omstilling i landbruket, og til varig forbedra lønnsomhet for tusenvis av gårdsbruk. Hvorfor bygges det ikke solenergi på hvert eneste sørvendte låve og fjøstak?

Finnes det virkelig ingen beiteområder eller innmark man kan sette opp noen rekker med solpanel på? Hvor er støtteordningene Vedum? Hvor er forenklingene av reglene som gjør det lønnsomt og lett å få til? Det vil ikke bare gi et bidrag i krisa vi er oppe i- det kan gi bedre lønnsomhet for tusenvis av gårdsbruk de neste 30 åra.

Når energi brukes som våpen skulle man jo trudd at regjeringa kastet alt inn på å løse problemet. Nå trenger vi energi før vinteren kommer. Vi har ikke tid til å vente på energikommisjoner, eller vind og vannkraftprosjekter som tar årevis å realisere.

Heldigvis har vi en kjempemulighet likevel. Solenergi og energisparetiltak kan bygges ut fort- på uker og måneder – ikke år. Men da må det handles nå. Regjeringen har allerede somlet lenge.

Dessverre er regjeringen og finansminister Vedum fornøyd med å plastre på såret, med strømstøtteordninger. Det er riktig å verne forbrukerne nå, men denne ordningen løser ikke problemet.

En samfunnsøkonom vil til og med si at det gjør problemet verre, fordi prisen holdes nede. Det som trengs og som vil løse problemet er en kraftpakke for energieffektivisering og solenergi. Det vil avlaste vannmagasinene, skaffe mer energi, og presse ned strømprisen igjen. Og ikke minst, det vil være et viktig bidrag for å stå imot Russlands bruk av energi som våpen. Det er fullt mulig, og kan skaleres raskt

Så hvorfor er det helt tyst fra Regjeringen? Hvor blir det av tiltakene og støtteordningene, Vedum? Hvorfor griper du ikke mulighetene? Nå har du muligheten til å styrke landbruket og la norske bønder få et nytt produkt å selge, strøm! Det kommer til å koste penger, men det er bedre å investere enn å bare dele ut penger i strømstøtte.

Og hvis Finansministeren er bekymret for lommeboka. Bygger vi solenergi og investerer i energieffektivisering går strømprisen ned. Da blir det mindre å betale i strømstøtte, som på de dyreste dagene koster staten millioner av kroner i timen.