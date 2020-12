Har me gløymt all erfaring?

Det pågår arbeid for å etablera datasenter på Kalberg i Time, Hetlandsskogen i Bjerkreim og Gismarvik.

Klepp Senterparti vil at norsk vind- og vasskraft skal nyttast slik at mest mulig av verdiskapinga skjer lokalt. I nåverande planar er det ikkje kjent kva inntekt eller kor mange arbeidsplasser kommunane sit igjen med etter etableringa.

Les også: Går i felles front mot datasenter på matjord

Annonse

Elektrisitetsavgifta for datalagringssentralar er redusert til nær null. Bransjen har fått unntak frå eigedomsskatten, og dei multinasjonale selskapa har ei lang historie med minimale lokale og nasjonale skattebidrag.

Klepp Senterparti ønskjer ikkje at den fornybare vind- og vasskrafta skal verta tilbydd multinasjonale selskap på ulike vilkår og med færrre restriksjonar enn liknande industri i Noreg. Me krev at LNF-areal og fornybar kraft skal forvaltast slik som olja og vasskrafta vert forvalta; -til beste for heile landet.

Norsk forvalting av vasskrafta og olje- og gassressursane kom på plass til rett tid. Klepp Senterparti krev stans i etablering av større datasenter til forvaltinga er meisla ut og eit skikkeleg skatteregime er på plass.