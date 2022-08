Norges konkurransefortrinn med lav strømpris kan være ødelagt for alltid.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Grovt sett kan en si at de som vil selge strømmen på børs ut av landet - det er EU-tilhengerne. De som ikke vil selge ut annet enn strømoverskuddet – det er EU-motstanderne.

Les også: Bunnpluggen må tettes

Stortingsflertallet som knyttet oss til den europeiske strømbørsen har ansvaret for at strømmen hos oss plutselig ble høy. Prisen gikk i taket lenge før Putins krig. Vårt lands konkurransefortrinn med lav strømpris kan være ødelagt for alltid.

EU-tilhengerne og hele EU bygger på at så mye som mulig av samfunnet skal gjøres til handelsvare. Da skal vi visstnok bli lykkelige og rike alle sammen.

Vi som er EU-motstandere mener at strømmen vår er en del av arvesølvet vårt, en fellesskapsressurs som skal være en bærebjelke i samfunnsmaskineriet. Fornybarkraften vår ble bygd opp med store fellesløft for at den skulle vare.

Høyrepartiene og de sterke EU-kreftene i Arbeiderpartiet tror på markedsideologien. Erna Solberg kan bare sitte stille i båten så lenge super-europeerne Støre og Barth Eide gjør som alle andre EU-tilhengere: selger unna det meste som kan selges - til høyest mulig pris. Da blir de rike rikere – og det blir de, mens fler og fler blir fattige – og det blir de.

Det er derfor Senterpartiet og Arbeiderpartiet slåss mot hverandre om dette i regjeringen. Det framstår som underlig at folk synes å straffe den som blir overkjørt mer enn den som faktisk overkjører.

Finanskrisen i 2007 burde få verden til å forstå at den globaliserte markedsideologien ikke lenger er veien å gå. EU-motstanderne mener at markedet er en god tjener, men en dårlig herre. EU-tilhengerne mener at markedet er og skal være herre. Det er fundamentet for hele EU. EU-tilhengerne har parkert demokratiet bit for bit. De har overlatt styringen til EU-direktivene og følgelig til de juristene som skal håndheve ”reglene”.

Les også: Ap og Sp mot strømmen

Strømkrisa og strømpriskrisa vi har nå, måtte bare komme, fordi den er en logisk følge av hele EU-systemet og de ødeleggende handelsreglene som høyrekreftene i verden gradvis har fått trumfet gjennom.

I Norge er det nærmere 80 prosent av befolkningen som hele tiden stemmer på ja til EU-partier. Det går derfor an å argumentere for at folk nå har fått det de i virkeligheten har bedt om gjennom mange år.

Samarbeid i Europa og i hele verden er viktig. Men ikke så lenge samarbeidet bygger på et system som i det store og hele gjør de rike rikere og de fattige fattigere.

Jeg vil hevde, at de som ikke bruker hvit stokk og som har gjennomført første klasse i regning, må begynne å forstå at strømkrisa bare er begynnelsen på det samfunnet EU-tilhengerne vil bygge, og som de systematisk bygger på smarteste vis.