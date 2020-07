Har du glemt noe, Bollestad?

«Vi er helt avhengige av tillit. Tillit rives fort ned, og vi må bruke tid for å bygge den opp igjen,» sa landbruksminister Olaug Bollestad fra KrF etter den rystende dokumentaren til Norun Haugen i fjor sommer. Dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» viste ved hjelp av skjult kamera blant annet bønder som kastrerer gris uten bedøvelse, syke dyr som ikke får behandling, og dyr som blir mishandlet og slått.

Norun Haugen har i etterkant av dokumentaren også vist oss opptak fra innsiden av flere slakteri. Et av klippene viser oss ei ku som åpenbart lider på grunn av jurbetennelse som det har gått koldbrann i. I stedet for å avlive dyret med en gang, ble hun stående med sterke smerter til dagen etter fordi tilbakeholdefristen for antibiotika utgikk da. Dette for at ikke slakteriet skulle tape penger.

Ett av tiltakene for å gjenvinne tillit etter Haugens dokumentar, var å innføre kameraovervåking på slakteriene. Dette løftet kom direkte fra Landbruksministeren. Formålet var og er krystallklart: Å hindre dyremishandling og å fremme dyrevelferden. Allerede har både Frankrike, England og Skottland innført lover om kameraovervåking av landenes slakterier.

De ansatte på Nortura er alt under kameraovervåking, for som det står på Norturas hjemmeside: «For å forebygge og å avsløre kriminelle handlinger, og for å ivareta sikkerheten til de ansatte på anlegget, har Nortura installert kameraovervåking på flere av sine lokasjoner.»

Ledelsen på Ringsakers eget slakteri, Nortura Rudshøgda, uttalte til Ringsaker MDG alt 20. mai 2019 at de ikke har noe å skjule, og at de har gode interne og eksterne rutiner for å avdekke dyremishandling. Derfor er det et håp om at slakteriet selv vil ta initiativ til å installere kameraovervåking av slaktelinja, fra dyret ankommer til de er et ferdig produkt.

Mange er opptatt av at både barn og voksne skal vite hvor maten kommer fra. Til nå har det resultert i seanser ved både skoler og barnehager hvor det er lagt til rette for slakt av levende dyr. En slik slakteprosess er langt unna den skjebnen som produksjonsdyrene møter ved norske slakterier, og fungerer bare som vikarierende motiv for å fremme kjøttproduksjon og idyllisere det å ta liv.

Etter flere forespørsler både til slakteriene selv, til Mattilsynet og til KLF (Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund), har vi forstått at pilotprosjektet med kameraovervåking ved Furuseth slakteri aldri har kommet i gang- og at det er utsatt til ubestemt tid. Nå håper vi at vår egen avdeling på Nortura Rudshøgda ikke lenger forholder seg passive, men aktivt får fart på prosessen, først og fremst for å sikre dyrevelferden og hindre dyremishandling, men også for slakteriets egen del- for å gjenvinne en tynnslitt tillit.

For å oppnå tillit må man først og fremst holde det man lover, Bollestad.