Hva skjer egentlig i dette samfunnet vi lever i. Lønnsforhandlinger kommer hver vår, og med det krav om økt kjøpekraft. Til å kjøpe hva da? «Billig» mat som fyller opp kontoen til matvarekjedene - ja, de som setter opp prisen fordi alt blir dyrere, samtidig som bonden ikke får en krone mer for råvaren?

Maten skal være billig. Prisene som bonden får for leverte varer er i all hovedsak politisk bestemt. Mens utgiftene stiger i rekordtempo. Ministeren ser ut til å være parkert av administrativ ledelse i departementet og er redusert til snorklipper.

Oppå den dårlige inntekta kommer kravene. Et eksempel: i vårt beitelag har vi søkt om hjelp for å dokumentere årsaken til at vi har store tap gjennom sommeren. Vi fikk tilsagn om en brøkdel av midlene, sammen med en liste på ti punkter med krav til rapporteringer, omtrent på Nibio-nivå. Vi skal i tillegg jobbe gratis hele sommeren og gjøre statens jobb med dokumentasjon. «Selvsagt» ulønnet.

Det skal føres logger over det meste, lista over punkter de vil ha med i rapporten er lang. At de leser loggen, tviler jeg på, det føles som de skal plage oss med arbeid. Pisken ligger klar hvis vi ikke er lydige.

Bonden har i realiteten omtrent ikke rettsikkerhet. Forståelsen for vår hverdag synes minimal. Rovdyrproblematikken er bare ett eksempel på at byråkraten vet mye bedre enn oss sjøl hvordan hverdagen vår arter seg. Et lam som forsvinner på beite, er selvsagt sjøldødd til det motsatte er bevist. (Beviset blir vanligvis spist).

Har vi ikke skrevet på et ark at vi har vært på fjellet, da har vi helt sikkert ikke vært der. Har vi skrevet på et ark, har vi antagelig heller ikke vært der, fordi vi fant ikke disse dyrene som døde i tide for å fastslå dødsårsak.

Lista over rapporteringsplikter i landbruket er lang. Det er bare å gå gjennom lista med KSL-kravene. Krav om kurs i varme arbeider er et eksempel som dukker opp. Hvordan overlevde man egentlig før? Statistisk sentralbyrå krever rapportering med jevne mellomrom. Med trusler om tvangsmulkt som ris bak speilet. Ingen betaling for den jobben heller.

Jordbruksforhandlingene er like rundt hjørnet. Kostnadsøkningen er kolossal, og mange har ikke kjøpt inn driftsmidlene til sommersesongen. Politikerne snakker om krig. De snakker om lønnsoppgjør, og økt kjøpekraft. De må ha fått med seg at kostnadene i jordbruket har økt betydelig?

Og det skulle ikke forundre meg om de ba oss å holde pusten enda litt til. Landbruksminister har vel mer enn antydet at hun ikke kan betale ut noe mere dette året, men lover nå at det skal bli et godt jordbruksoppgjør.

Hvilken bank låner bonden penger på slike løfter? Og...hvem gidder egentlig å låne penger for å jobbe gratis?

Har politikerne overhode skjønt noe som helst når det gjelder jordbruk og matproduksjon?

Slik det er i dag har vi bønder blitt til leilendinger i statssystemet. Det er slutt på det sjøleide bonden. Vi lever i et byråkratisk diktatur, der vi alltid skal holde ut ett år til. Men mat skal dem ha.

Hvor mye lengre lar vi oss piske?