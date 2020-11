Det planlegges for 30–40 nye biogassanlegg i Norge, men hvem skal kjøpe den gassen vi produserer?

Over mange år har kommuner rundt om i Norge investert i anlegg for produksjon av biogass, ved bruk av blant annet matavfall, husdyrgjødsel og avfall fra oppdrettsnæringen.

Dette har vært en ønsket utvikling og, også i statsbudsjettet for 2021 har regjeringen lagt opp til en satsing på økt produksjon av biogass. Det de har glemt å fokusere på er hvem som skal bruke gassen vi skal produsere. Og som vi bør produsere ut ifra et klima- og miljøperspektiv. Biogass er sirkulær og klimasmart!

Biogass kan erstatte fossil gass. For fergen over Vestfjorden (Bodø-Røst-Værøy-Moskenes) kan gassen dermed fylles rett på tanken uten noen ombygging av fergen. I stedet har Regjeringen valgt å lyse ut et anbud for bruk av hydrogen fra 2023. Argumentet er at man ønsker å bygge et marked for hydrogen og da må det en stor avtaker til.

Biogass er en moden teknologi, som har et umodent marked. Derfor trenger også biogassnæringen slike prosjekter som Vestfjorden for å utvikle seg.

Det er store offentlige midler som har gått til å investere i denne teknologien. Da gir det ikke mening at det offentlige ikke også bruker rollen som innkjøper til å ta den i bruk.

I en tid der alle partier konkurrerer om å være best på sirkulær økonomi, ville biogass på strekningen over Vestfjorden markert en milepæl.

Biogass produseres av avfallet vårt, og det er derfor god ressursutnyttelse og god sirkulær økonomi å produsere biogass. Stadig flere biogassanlegg skiller ut grønn CO2 for bruk i drivhus, og bruker den gjenværende massen som gjødsel. Da kan det oppnås mer enn 100 prosent kutt i klimagasser i forhold til referansen diesel. Slike negative utslipp bringer oss raskere til målet om nullutslipp.

Det planlegges nå 30 til 40 nye biogassanlegg i Norge. Ifølge Miljødirektoratet er det mulig å øke produksjonen av biogass fra 500 GWh til 2600 GWh i 2030. Bransjen selv mener det er mulig å produsere 10 Twh. Det er god sirkulær økonomi i teorien, men når det offentlige svikter som innkjøper blir det katastrofalt dårlig samfunnsøkonomi.

Det er en uheldig utvikling at ulike fossilfrie energiformer settes opp mot hverandre, der vi i stedet burde ha hatt en allianse for å fase ut fossile energikilder. Det er også grunn til å vurdere om biogass også bør være olje- og energiministerens ansvar i stedet for klima- og miljøministerens, for å sikre en helhetlig tilnærming til de ulike energiformene.

Mest av alt illustrer vel saken om Vestfjorden behovet for innovasjon i offentlige anbud og at det offentlige er bevisste på hvor samfunnet investerer i ny teknologi. Vi trenger flere prosjekter som dette. Også for hydrogen. Og aller viktigst er det at vi sammen setter kursen mot å nå CO2 målene så raskt som overhodet mulig.

Regjeringen har lovet en handlingsplan for bruk av biogass i løpet av året. Det haster.