No er det snart stortingsvalg, eit uhyre viktig valg. No må vi få inn nye folk og ein ny kurs. Her har Solbergregjeringa gitt 30 miliardar i statstøtte til dei aller rikaste som vasar i miliardar frå før, så har vi gale-matias-opplegget med tvangssamanslåing av fylker.

Finnmark, Troms, Oppland, Hedemark, Viken + Sogn og Fjordane. Her har dei rota vekk ein masse pengar på samanslåing, som eit fleirtal av folka i desse fylker er imot. 87 prosent av folket i Finnmark sa nei i ei avstemming. Her er det snakk om enorme beløp, når då Vedum foreslår ei halvernig av flyprisane på flyrutene på Vestlandet og Nord Norge + 1 miliard meir i jordbruksoppgjeret og 400 milionar i invisteringsstøtte, blir det ramaskrik kva det vil koste.

Ein høgrepolitikar meinte kassen var tom, ja kven er det som har tømt den kassen? Likeeins diselbilar i dirstiktsnorge som Vedum har vert inne på, eit cruiceskip har like mykje utslepp som 60.000 personbilar. Då vert dieselbilane i Distriktsnorge musepiss i havet.

Solbergregjeringa fører ein jordbruks- og rovdyrpolitikk som ikkje heng på greip. Leser i Nationen: sitat: 40 sauekadaver er til no funnet slått i hel, i beiteområder i fjella sør for Snåsa.

Sju ganger har Sveinung Rotevatn avslått fellingstillatelse: Dette er hårreisande, den enorme lidelse som dyr og folk vert utsatt for, går nesten ikkje an å tenke på, dette er prioriterte beiteområde. Dersom denne politikken ikkje vert slutt på, kor skal då Distriktsnorge sjå ut. Og til slutt snakkar Erna at om dei får fortsette, vert det skapt nye arbeidsplassar. Får dei fortsette vert det ferre arbeidsplassar, nedlegging av fødeavdelingar, senteralisering i stor stil blant annet.

No får vi inderleg håpe på nye folk og ny kurs, det er på høg tid.