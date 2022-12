Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Samtidig som jeg tenker - slutt å håpe! Det er så utmattende! Det gjør så vondt! Jeg synes det er vanskelig både å be om og håpe på litt tid, oppmerksomhet og en redning for en liten næring som tradisjonelt har hatt en viktig oppgave for de fleste i Norges land i julen: Juletre- og pyntegrøntnæringen.

Men håpet får meg til å gjøre det selv om jeg vet det er mange andre som med rette også bærer på viktige håp.

Jeg sier «har hatt». For helt ærlig er det slik det føles. Samtidig hører jeg «ekkoet» av at «nå er du negativ». «Det er da ikke så galt.» Jo, det er det. En næring som taper på alle fronter har ikke lenge igjen, og det er fort å trekke konklusjonen om at den da likevel ikke er liv laga.

Litt som sauebonden i meg føler til tider at det er en jobb som «ingen» verdsetter. Så som dere kanskje kan skjønne er det ikke noe lystig lag når bonden, juletrebonden, bygdebeboeren og småbarnsmora har rådslag nå før jul.

Det høres kanskje en smule schizofrent ut, og det er det nok også, men med en dose humor og glimt i øyet, tross tungsinnet. Håp! Så selv om jeg tenker; «dette har ikke noe for seg», kan jeg ikke bare sitte og holde kjeft. Folk kan riste på hodet, se rart på meg og viske negative ting, men det driter jeg i. Jeg har håp!

Juletrenæringen har en rekke utfordringer. Plastdekorasjoner, også kalt kunstige juletrær, som snart alle selger og promoterer, også ved å bruke feilaktig informasjon om juletre.

Priskrig og lokketilbud fra kjeder som bruker en vare som kun er aktuell for en kort tid av året til å lokke folk inn i butikken.

Lave priser og økte utgifter gir en redusert betalingsvilje/evne og splittelse hos de som dyrker juletre knyttet til felles organisering, et samlingspunkt for kunnskap og informasjon. Dette har ført til at organisasjonen som vi i bunn og grunn er avhengige av, Norsk Juletre, nå vil falle sammen til omtrent bare et navn.

Den enkleste umiddelbare løsningen ville være å hjelpe næringen å beholde sin organisasjon: Norsk Juletre. Slik at den yngre generasjon juletredyrkere faktisk får en sjanse. Gi oss 2 millioner året i fem år.

Det er det jeg mener kunne gi en mulighet til å jobbe og bidra til en positiv endring for næring, miljø, tradisjoner og julen. Men andre får ikke så mye, vil noen tenke, vel hvorfor må det bety at «vi» ikke kan? Kultur får mye! Juletre er historisk og kulturelt. Juletre kan være bærekraftig både for naturen og bonden.

«Det kan ikke gis penger til en organisasjon som jobber næringspolitisk.» Men det er jo nettopp det som gjøres hver dag. Jeg kan ikke tenke meg hvem som mottar midler fra staten som ikke jobber for å påvirke den til å gi penger og oppmerksomhet.

Jeg har etter hvert liten tro, men jeg har så mye håp at det til tider kan gjøre vondt. I august sendte jeg en e-post og ba om et tidlig julemirakel. Det er bedre med litt sent enn altfor sent. Jeg er ikke ansatt i Norsk Juletre, men er et betalende medlem som trenger en organisasjon for min næring.

En næring som skaper noe som de færreste som ikke kjenner det kan oppfatte. Fordi det er fjernt fra hvordan så mange lever livet.

Jeg kunne belyst fra alle mulige vinkler og drøftet i forhold til så mange perspektiver at det er til å bli ør av, men ordene er for mange og plassen for knapp. Håpet gjør vondt, men uten håp...

En juletrebonde med en skog full av håp og gleder sender en varm hilsen med ønsker om en god jul.