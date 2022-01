Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Regjeringen er så opptatt av å ikke innføre tiltak som kan ha en negativ virkning på barn og unge, at de har glemt oss på andre siden som er avhengig av å ikke bli smittet og føre smitten videre hjem.

Jeg forstår at det er noen barn og unge som sliter når det er hjemmeskole og så videre, men det går vel an å komme med tiltak som både tilfredsstiller de som sliter og de som trenger litt strengere tiltak.

Først har vi gått over på rødt nivå på videregående skole, hvoretter vi skal gå rett tilbake til grønt, dette til tross for at smitten er stigende, og vi ser nye rekorder hver eneste dag.

Selv om man er fullvaksinert så er det ikke alle det hjelper, det ser vi både her i Norge og ellers i Europa, og det er en risiko jeg ikke er villig til å ta overfor min familie.

Vi i disse gruppene har et hjemmeskole-tilbud. På ungdomsskolen så gikk det helt fint, men nå på videregående er det annerledes med tanke på at lærerne ikke har like god tid til å svare, og at man går glipp av en del om man ikke er fysisk til stede.

Jeg reagerer også på at det ikke er testpilkt på videregående skole dersom du er nærkontakt, men en anbefaling. Under denne pandemien så har nesten alt vært en anbefaling med unntak når hele landet stengte ned i mars 2020.

I andre land stenger de ned, og innfører strengere tiltak, mens i Norge driver vi med snillisme og «jojo-politikk» av en annen verden. Det er aldri helt klart hva og når vi skal gjøre noe, og det er det flere unge som er enig i. Vi blir slitne av å måtte brått snu om på hverdagen vår frem og tilbake tilsynelatende som resultat av politiske hensyn og ikke medisinske fakta.

Vi lever med en konstant indre frykt som tærer, fordi regjeringen ikke kommer med pålegg og en sammenhengende politikk, men bare løse anbefalinger. Dette vil jeg si er handlingslammelse på høyt nivå.

Noen går med munnbind hjemme for å unngå overføring av potensiell smitte, og lever nærmest som om de var i karantene. Er det dette regjeringen vil oppnå? Regjeringen har virkelig oversett oss.