Halvert kjøttforbruk er ikke løsningen i Norge

Mat på norske ressurser er et felles mål i det norske landbruket. Store endringer i landbruket, som å redusere husdyrproduksjonen, må baseres på forskning og helhetlige perspektiver, hvis ikke kan vi i ende opp med et matsystem som i sum er mindre bærekraftig.

Ifølge FN må den globale matproduksjonen øke med 50 prosent innen 2050, og de oppfordrer verdens land til å bidra i dette arbeidet. Om Norge skal bidra til å øke matproduksjonen i tråd med økende etterspørsel etter mat, må vi på bærekraftig vis ta i bruk ressursene vi har til rådighet.

I dag utnytter husdyra ressurser som vi mennesker ikke spiser. Drøvtyggerne omdanner gress til fullverdige proteiner som vi kan spise, mens enmagede dyr, som svin og kylling, spiser kornet som vi av flere grunner ikke spiser.

Å halvere husdyrproduksjonen vil føre til at marginale arealer går ut av produksjon, samtidig som vi vil sitte igjen med et overskudd av fôrkorn som vi verken får spist eller eksportert. I tillegg kan det medføre økt import av mat fra land som er mer sårbare for klimatiske utfordringer. Det er derfor viktig at rammene for bærekraft tar utgangspunkt i norske ressurser.

At landene har forskjellige forutsetninger for matproduksjon, er noe Cottis velger å utelate når han stiller seg positivt til danskenes kostråd og halvert kjøttforbruk i Norge. Mens Norge har 3 prosent dyrka mark, har Danmark rundt 60 prosent.

Mesteparten av danskenes kjøttproduksjon går til eksport, produserer vi til norsk konsum her i Norge. De nye nordiske næringsstoffanbefalingene vil derfor ha helt andre konsekvenser for norsk matproduksjon, enn det har for danskene.

Det finnes dessverre ingen global oppskrift som passer for alle verdens nasjoner. En fiksering på antall kilo kjøtt som et mål på bærekraft gir dessuten et feilaktig inntrykk av at vi løser majoriteten av problemene knyttet til matproduksjon, hvis alle bare reduserer kjøttinntaket. Dessverre er det ikke så enkelt.

Cottis argumenterer for at kjøttet må erstattes av norskprodusert plantemat. Per i dag er det ingen motsetning mellom produksjon av plantemat og animalsk mat. I 2020 ble det dyrket 635.000 tonn bygg i Norge, mens bare 3000 tonn ble spist av mennesker på grunn av lav etterspørsel. Vi kan med fordel spise mye mer bygg, i tillegg til fisk! Vi kan også produsere mer potet og grønnsaker for å øke selvforsyningsgraden.

Det forutsetter imidlertid at norske forbrukere er villige til å spise mer som vi gjorde i gamle dager. Dersom disse forutsetningene ikke slår til, men produksjonen likevel tas ned, vil det føre til økt grensehandel og import av mat vi kunne produsert selv, og dermed redusert selvforsyningsgrad – ikke økt. Blir det riktig å ta ned produksjonen av noe som blir spist for å øke produksjonen av noe som ikke blir spist?

Om vi skal gå inn for store strukturelle endringer i matsystemet, må vi først kartlegge hva vi kan produsere mest mulig bærekraftig på norske ressurser, som dekker ernæringsbehovene. Norsk matproduksjon er altfor viktig til å ta store beslutninger basert på en antakelse om at kjøttkutt fikser alle problemer. Målet må jo være å produsere mest mulig mat på norske ressurser?