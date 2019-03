Eg er trufast P2 radiolyttar og høyrer såleis også på programmet Ekko. Mandag 4. var det eit godt program om kjønnssortering av kyllingar. Det kan kanskje snart gjerast på rugeegga etter berre fire dagar i rugemaskin. Programmet var sakleg og opplysande som vanleg.

Men «skrekk og gru»-programleiaren opererte med noko han kalla "guttekyllinger". Innimellom viste han at han kunne dei rette orda hanekylling og hønekylling, men oftast var det guttekylling.

Eg er klar over at i urbane krinsar gjeld det å menneskeleggjera alle dyr frå mus til elefant. Men eg trudde at kunnskapskanalen P2 og Ekko sette litt høgare krav enn dette.

Av husdyra heiter det t.d. oksekalv eller stutkalv, kukalv eller kvigekalv. Lam er anten værlam (vêrlam) eller søyelam. Hos geit er det bukkekje eller geitekje. Hesten får hingsteføll eller hoppeføll og grisen får råner eller purker.

Kanskje P2 kunne gjere ein innsats for å få slutt på dette ukrutet i norsk dyrejournalistikk.