Gulrøtter er fortsatt sunt – i motsetning til kjøtt

La oss først se på påstanden om lite næringsstoffer i matplanter. Selv om det for 100 år siden skulle vært en noe annen sammensetning eller innhold av næringsstoffer i mat enn det er i dag, har dette null praktisk betydning. Mengden næringsstoffer i grønt og andre matvarer følges nemlig nøye av helsemyndighetene, og oppdateres jevnlig i den offentlige matvaretabellen.no. Det er per i dag bredt anerkjent at selv et vegansk, 100 prosent plantebasert kosthold – kan gi nok næring for alle.

Helsedirektoratet skriver «Godt sammensatt vegetarkost inneholder korn og fullkornsprodukter, bønner, linser, erter, soyaprodukter, grønnsaker, frukt, bær, nøtter, frø og planteoljer. Et slikt kosthold gir mye fiber, vitaminer, mineraler og sporstoffer.»

Ikke bare inneholder plantekost (fortsatt) nok med næringsstoffer, et vegetarisk/vegansk kosthold har også store helsefordeler og passer for alle.

Annonse

Helsedirektoratet sier videre"Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. En balansert og variert vegetarkost egner seg for folk i alle livsfaser, inkludert under svangerskap, ved amming, i spedbarnsperioden, for barn og unge og for idrettsutøvere.» Velger man et vegansk kosthold, må man ta tilskudd av vitamin B12 – men dette er trygt og enkelt, og betyr ingen helseulempe.

Det ser også ut at Trond I. Qvale tror at grunnen til at staten anbefaler å spise mindre kjøtt, er at konvensjonelle husdyr spiser mye kraftfôr, og at kjøttet derfor inneholder for lite omega-3. Han synes her å ha en oppfatning av at såkalt gressfôret storfekjøtt, i motsetning til konvensjonelt kjøtt, har en slags magisk helsefaktor.

Men – å spise mer kjøtt for å få mer omega 3 er absolutt ikke en god strategi. For det første må man få i seg urealistisk store porsjoner kjøtt for å dekke omega-3 behovet. Det er dessuten bred faglig enighet verden over at rødt- og spesielt bearbeidet kjøtt bør begrenses. Et høyt inntak av kjøtt, noe omtrent halvparten av alle nordmenn har, øker risiko for en rekke sykdommer, og dette har ikke, som Trond I. Qvale synes å tro, med balansen mellom fettsyrene omega 3 og 6 i kjøttet å gjøre.

Ved å øke inntaket av plantemat derimot, får man ikke bare rikelig med næringsstoffer, inkludert omega 3, men kan dessuten redusere risikoen for å utvikle en rekke sykdommer.