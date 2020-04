Vi som forbrukere har lett for å velge de enkle løsningene i butikken. Vi vil at det vi kjøper skal gi oss mest for pengene, og det skal helst ikke være en skjønnhetsflekk på emballasjen.

Som eggprodusent ser vi at «klinka-egg», altså egg med knekk i skallet, men ikke gjennom hinna, ikke er noe forbrukeren vil ha lenger.

Den aller største grunnen til at vi kaster mat er «best før»-merkinga alt er pålagt å ha, til og med våtservietter for å vaske stumpen med er visstnok best før.

Norge 2019: Vårt matsvinn her til landet kunne ha mettet 800 000 mennesker. 43 kilo per innbygger kaster vi i snitt. Tonnevis av sauekjøtt kan bli destruert før vi som forbrukere får anledning til å kjøpe det, viser dokumentarserien «matsjokket» på NRK.

Grønnsaker og frukt produsert her i landet blir ikke gjort tilgjengelig for forbrukerne da gulrota kan ha for mye vinkel. Løk blir destruert da den ikke har de rette målene for å passe i nettingstrømpen. Eller poteten kan være noen gram for små, en bonde måtte destruere 100.000 poteter.

Norge 2020: Det som starter som en vanlig norsk vinter viser seg å bli det året vi skal bli rammet av den største krisen i vår historie siden 2. verdenskrig. Vi blir redde, ja skremt er nok ordet i rette forstand. Hvor hardt vil dette ramme oss?

Først blir vi redde for egen helse og de rundt oss. Så kommer de andre bekymringene. Permitteringsvarsel, inntektstopp, mange næringer blir stengt og mister all inntektsgrunnlag mens faste utgifter løper normalt.

Hva med maten vår? I 2018 importerte vi matvarer for over 70 milliarder kroner. Klart vi må importere varer vi ikke kan produsere selv, men vi ser at handelen øker også for produkter vi produserer hjemme i Norge!

Vi ser nå viktigheten av at vi kan produsere mat selv, uten å må krysse landegrenser for å få tak i det. Vi må legge enda bedre til rette for matproduksjon, og vi må ha et kornlager! I 2019 skriver Aftenposten: Landbruksdepartementet mener det ikke er behov for å opprette et beredskapslager for korn, fordi de anslår at det er usannsynlig at tilgangen forsvinner. Usannsynlig i oktober 2019. En mulig realitet i 2020.

Vi har allerede gjort gode endringer når det gjelder matsvinn. Appen Too good to go blir lansert, og redder 100.000 måltid fra søpla. Boka "Fattig student" blir utgitt og responsen er enorm! Nå er vi virkelig på rett vei! Og nå ser hele Norge at vi trenger bonden, fiskeren og alle de andre som sørger for at vi har tilgang på mat i butikken i en slik krise.

Forutsetningene for internasjonal handel er endret over natten og vi må rette øynene hjem. Vi har naturressurser, arbeidskraft og vilje tilgjengelig. Da skulle det bare mangle at vi som forbrukere kjøper norsk mat - spesielt gulrot med bøy.