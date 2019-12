Formålsparagrafen til Nortura starter slik:

"Laget har til formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best mulig måte. Laget skal ved sin virksomhet bidra til at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon".

Det er dette formålet våre ansatte jobber etter hver dag. Formålet til Nortura er altså ikke å opprettholde distriktsarbeidsplasser. Dersom vi ønsker det, må vi endre formålet med laget vårt.

Kommune- og fylkespolitikere jobber nå sammen med en del bønder om å starte opp Gudbrandsdal slakteri. Vi leser i avisene at konkurrenter av Nortura også er koblet på dette.

Jeg synes det er på tide at noen sier noe om hva det vil bety for bondeøkonomien dersom en lykkes med å starte opp Gudbrandsdal slakteri, i en eller annen variant, i konkurranse med Nortura. Lønnsomme gardsbruk er også viktige for arbeidsplasser og skatteinngangen for Gudbrandsdals-kommunene.

Etter mitt syn vil Gudbrandsdal slakteri bety:

Annonse

• Svekket økonomi i Nortura, noe som betyr lågere avregningspris til alle bønder. Alle slakteri tar utgangspunkt i Nortura sin netto avregningspris på slakt når de betaler for slaktedyr.

• Nortura får svekket evne til å utøve rollen som markedsregulator med leverings- og mottaksplikt.

Dersom en ikke lenger har en aktør som har kraft nok til å ha rollen som markedsregulator, hvem vil da kjøpe slakt i Distrikts-Norge når:

• Det blir en tørkesommer og markedet flømmes over av slaktedyr fordi ikke bøndene har fôr.

• Staten plutselig endrer telledato og tilførslene av sau øker med 30 prosent på et år.

• Tine setter ned forholdstallet på grunn av overproduksjon av mjølk, og ku-slaktinga øker.

• Det blir overproduksjon på grunn av at politikerne endrer rammevilkår som f.eks. økte importkvoter.

Eksemplene er mange og sikkerhetsventilen er demontert når det ikke lenger er lov med reguleringseksport på grunn av WTO-reglene.

Jeg vil derfor spørre kommune- og fylkespolitikerne i Gudbrandsdalen: Er det fornuftig å bruke skattekroner som kunne vært brukt til veier, skoler, eldreomsorg osv. til å svekke økonomien og leveringssikkerheten til alle norske bønder? Dette er små familiebedrifter som blir mer betydningsfulle jo lenger ut i distriktene en kommer.