Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kapitaliseringsrenten er den rente- /prosentvise årlige avkastning som det legges til grunn at grunneier vil kunne få på utbetalt erstatning. Denne årlige avkastningen skal da i beløp være lik det årlige tap.

Ved et evigvarende årlig tap på 100 vil grunneier, når kapitaliseringsrenten er 4 prosent, måtte få en erstatning på 2500 for å kunne være sikret en avkastning på 100 per år. Ved en kapitaliseringsrente på 3 prosent vil grunneier måtte får en utbetaling på 3333 for å være sikret en avkastning på 100 per år

Der grunneier er næringsdrivende er utgangspunktet at kapitaliseringsrenten skal settes ut fra den avkastning som grunneier kan oppnå ved å reinvestere i den næringsaktivitet som grunneier driver.

Det har vært lagt til grunn at jord- og skogbruk har vært næringsaktivitet med svært lave avkastningskrav. Dette har medført at det ved ekspropriasjon fra jord- og skogbruksvirksomhet har vært lagt til grunn at grunneiere som utsettes for ekspropriasjon fra slik virksomhet, har måtte eller ville tilpasse seg ved å investere erstatningen på samme måte som en person som får utbetalt erstatning ved personskade.

Annonse

Les også: Misvisende av Nationen om inntektsutvalgets beregninger

Dette har ført til en praksis hvor en ved erstatningsutmålingen har brukt samme kapitaliseringsrente for jord – og skogbruk som ved personskadeerstatning.

1. oktober trådte forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeerstatningsloven i kraft. Ved denne forskriften ble kapitaliseringsrenten ved personskade satt ned fra 4 prosent til 2,5 prosent. Et evigvarende tap på 100 pr. år skal med denne satsen erstattes med 4 000. Ved vedtakelsen av denne forskriften er det konkret angitt at en ikke kan legge til grunn at den får direkte anvendelse ved utmåling av ekspropriasjonserstatning.

Vi står nå i en situasjon hvor en ikke automatisk kan legge til grunn at en ved ekspropriasjon av jord og skog skal benytte samme kapitaliseringsrente som ved personskadeerstatning.

I den grad avkastningskravet i jord- eller skogbruk er høyere enn 2,5 prosent, vil det i utgangpunktet være dette høyere avkastningskravet som må legges til grunn. Det store spørsmålet blir da hvilket avkastningskrav det er i jord- eller skogbruk.

Grytten-utvalget har i sin utredning gjort et anslag om et avkastningskrav på 3 prosent. Om det er grunnlag for å gå ned til 2,5 prosent vil måtte bero på en nærmere analyse av blant annet de vurderinger som er gjort fra Grytten-utvalget.