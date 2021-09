Grunnrentebeskatningen av vannkraft – en særnorsk klimafiende

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Grunnrentebeskatningen på vannkraft. En skatt som rammer vannkraftverk av en viss størrelse og igjen medfører at resultatdrevne kraftselskaper velger prosjektløsninger som maksimerer avkastningen, og ikke maksimal produksjon av fornybar energi.

De siste beregningene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilsier at potensialet for oppgradering og utvidelse av eksisterende norske vannkraftverk er på mer enn 7 terrawatt timer (TWh). Oslos årlige strømforbruk ligger til sammenligning på 9 twh. Dette er energi som kan nyttiggjøres uten ytterligere naturinngrep, om det økonomiske insentivet ligger til rette for det.

Grunnrentebeskatningen er en særskatt for norske naturressurser, som skal sørge for at avkastningen fordeles ut til fellesskapet. Slik den fungerer er den ironisk nok en unødig utfordring for det grønne skiftet. Skatten bør endres til en trinnvis skatt i stedet en ren grense, en slik endring vil gjøre det mer lønnsomt å investere i oppgradering av norske vannkraftverk.

Å endre grunnrenteskatten for Norges vannkraftverk bør stå øverst på agendaen for en ny regjering. Denne særskatten motarbeider det grønne skiftet. Om vi tar klimakrisen og målsetting om utslippsreduksjoner på alvor, må vi det minste få opp øynene for de håndfaste mulighetene som ligger for oss.