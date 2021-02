De kommende månedene vil det fortsatt være stor og daglig oppmerksomhet rettet mot smittevern, forebygging og vaksinering. Samtidig vil vi merke at vi er inne i et stortingsvalgår. Om partiene og de folkevalgte vil kunne drive valgkamp som vanlig, vil tiden vise.

Noe jeg tror vi kommer til å høre mer om, er diskusjonen om velferdssamfunnets ulike sider og utviklingsbehov.

I omtalen av velferdssamfunnet savner NKF tidvis forståelse for helheten. Det er god grunn til å utfordre også stortingskandidater til å reflektere over grunnmuren i velferdssamfunnet. Denne finner man i kommunene og særlig i de kommunaltekniske tjenestene.

Sykepleiere og lærere utgjør en viktig del av velferden som synlige utøvere av helse-, omsorgs- og opplæringstjenestene. Forutsetningen for at skole og helsevesenet skal tilby det vi ønsker oss, er imidlertid at orkesteret av tekniske tjenester fungerer.

Det handler ikke bare om lærernorm eller flere sykehjemsplasser. Vel så viktig er det å sikre god drift og vedlikehold for å unngå råte og sopp og helsemessig uforsvarlige skoler og sykehjem.

Det handler ikke bare om å bygge nye veier. Vel så viktig er det å sikre god drift og vedlikehold for at veiene skal forbli trafikksikre og i stand til å tåle stadig mer krevende værforhold.

Velferdssamfunnet handler også om forståelse for kommunenes rolle som bidragsyter til arbeidsplasser og verdiskaping i privat næringsliv. Gjennom å engasjere entreprenører til å bygge nye barnehager, asfaltere kommunale veier eller bygge nye idrettsanlegg bidrar kommunene til lokal sysselsetting over hele landet.

Gjennom effektivt arbeid med planlegging, arealdisponering og effektiv behandling av byggesøknader, bidrar kommunene til planmessig og forsvarlig utvikling av bygd og by i hele landet.

I hverdagen tar mange den tekniske infrastrukturen som en selvfølge. Inntil det oppstår lekkasje i rørnettet som gjør at vannet forsvinner fra springen, humpene i veien blir så store at det er uforsvarlig å kjøre der, eller skolen får så dårlig inneklima at barn med astma får pustevansker.

Denne grunnmuren i velferdssamfunnet oppfordrer NKF stortingskandidatene til å bli mer bevisst på.

Dette handler ikke bare om lokalt selvstyre og prioritering av ressurser. Dette handler om bærekraftig forvaltning av fellesskapets midler og deling av kunnskap og erfaring.

De varme hendene blir fort kalde og trege dersom elektrisiteten, varmen og vannet forsvinner.