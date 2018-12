Grunnlovfesting av allemannsretten

I staden for endringar i grunnlova som gjer ho meir EU-tilpassa, er det viktig å vite at denne lova er for nasjonen Noreg og om forvaltninga av vårt eige land og våre eigne ressursar.

Allemannsretten byggjer fellesskap og er ein viktig manifestasjon på at landet er for alle. Stand, rang, opphav og eigedomsrett avgrensar ikkje fridomen vår etter allemannsretten. Denne retten er så viktig og så grunnleggjande for kva Noreg er. Dette er nokre av argumenta som SV brukar når partiet fremjar framlegg om at denne retten bør inn i grunnlova.

Norsk Friluftsliv håpar at stortingsfleirtalet stiller seg bak framlegget. For min del forventar eg at mitt eige parti, MDG, med sin eine stortingsrepresentant støttar heilhjarta opp om dette.

Friluftsliv er eit av dei sterkaste elementa i norsk kulturtradisjon og forteljinga om Noreg er knytt til naturen. Allemannsretten opnar for fri ferdsel i utmark og skal utøvast med omsyn til naturen og i respekt for eigedomsretten.