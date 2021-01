Rett før jul falt Høyesteretts dom i saken som Greenpeace og Natur og Ungdom hadde reist mot staten for brudd på Grunnlovens paragraf 112. Saksøkerne har villet prøve Statens utlysning av nye oljelisenser i Barentshavet mot Grunnloven for den økningen av globale klimagassutslipp.

Dommen ble en stor skuffelse for miljøbevegelsen, men i oljeindustrien har nok avgjørelsen blitt feiret.

Miljøparagrafen ble tatt inn i Grunnloven i 1992 og forsterket i 2014. «Den verner naturen for kommende generasjoner, gir innbyggerne rettigheter og pålegger myndighetene ansvar. Den sier at alle har rett til en natur hvor produksjonsevnen og mangfoldet bevares» (Store norske leksikon). Det forklarer hvorfor mange nå opplever seg sviktet av staten, særlig ungdommen.

Høyesteretts tolkning innebærer at § 112 ikke har relevans for hva olje- og gassproduksjon fra Norge tilfører verden av økte klimaproblemer. Norge kan fortsette å bygge velstanden på eksport av fossilt råstoff selv om konsekvensene er åpenbare, og vi vet hva kommende generasjoner vil måtte hanskes med av miljø- og helseproblemer.

Høyesterett mener domstolene må vise stor tilbakeholdenhet med å overprøve Stortinget. Men er det ikke maktfordeling at domstolene skal tolke og felle dom over virksomhet og handlinger etter de lovene Stortinget har vedtatt? Og Høyesterett har tolket andre grunnlovsparagrafer tidligere, for eksempel 104 om barns rettigheter. Og FN har slått fast at et rent miljø er en menneskerett. Kan det derfor tenkes at Høyesterett i denne saken har unnlatt å gjøre noe som kunne utfordre landets viktigste næring?

«Miljøparagrafen skal verne naturen for framtidige generasjoner». Grunnloven viderefører egentlig den fine tradisjonen Norge har hatt når en grunneier leverer fra seg sin eiendom i minst like god stand til neste generasjon. Så hva da med forbruket av natur og tap av artsmangfoldet i landet vårt?

De nærmere 100 konsesjonsgitte vindkraftverkene landet over vil føre til et naturtap opp mot 1800 km2, i tillegg kommer visuell og lydmessig forurensing langt, langt utenfor selve konsesjonsområdene. Elverum kommune er ca 1220 km2. Om disse industrianleggene realiseres, vil det innebære så store naturødeleggelser, tap og skader på artsmangfoldet at det vil sterkt forringe kvaliteten på den naturen framtida skal overta.

Vår generasjon har tillat seg et forbruk av natur, særlig det siste tiåret, som rettsinstanser ikke har tatt stilling til. Summen av dette forbruket til fritidsboliger, kraftanlegg, motorveier, råstoffuttak osv kan umulig være bærekraftig (naturmangfoldloven paragraf 1).

I 2013 uttalte tidligere justisminister Wenche Frogn Sellæg (H) om behandlingen av 112: "Representantene oppfattet det som et viktig redskap i en langsiktig tenkning. Vi synes det er trist nå 20 år etter, å registrere at den hittil har fått så liten effekt for politikken som har blitt ført".

Hun og flere med henne har åpenbart hatt den oppfatningen at grunnlovstillegget skulle være noe mer enn bare til pynt og festbruk.

Mange har trodd at Grunnloven gir rett til en natur og et miljø for oss og våre etterkommere med tilnærmet samme kvalitet som vi har tilgang til i dag, og at dette ansvaret tilligger styresmaktene å sikre. Slik er det altså ikke, og det er forståelig at folk føler seg lurt. Grunnlovens miljøparagraf må derfor tilføres det innholdet vi er blitt forespeilet.