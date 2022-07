Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Andersnatten-grunneiere insisterer på sin rett til å anlegge "jernveg" (italiensk: via ferrata) i en ikonisk bergvegg som de har arvet eiendomsretten til.

I en kronikk i Nationen gikk jeg inn på begrensninger i grunneieres sjølråderett og et dilettantisk forsøk på "naturbasert reiseliv."

Til min forbløffelse får jeg ikke tilsvar fra angjeldende event-selskap i Sigdal eller et Sp-dominert kommunestyre som bakker opp grunneierne. Steinar Wæge, journalist i magasinet Friluftsliv, påkaller oppmerksomhet med en tirade om fjellklatrere som "elitister".

Han konkluderer populistisk: "Det er greit at tradisjonelle fjellklatrere tar seg opp fjellveggen på Andersnatten, men vanlige folk har altså ikke noe der å gjøre."

Andersnatten-grunneiere forsto sin sjølråderett slik at de kunne installere et via ferrata-anlegg. "Entringsanlegg" er vel det norske ordet som best beskriver en monstrøs samling av tonnevis av stålarmatur og svære trekonstruksjoner.

Hadde ikke fjellklatrere varslet, ville det ha vært et tivoli-anlegg på plass i en av Norges mest ikoniske fjellvegger. Uten hensyn til at Andersnatten (733 m) hadde status som LNF-område, gjorde Sigdal Aktiv AS inngrep i fri natur til en fakturert verdi av kr. 840.000.

Event-firmaet innså til slutt at loven satte grenser for hva grunneiere kan tillate seg. I to omganger høsten 2021 søkte de Hovedutvalg for næring og drift om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og vant hjemmeseiere. Statsforvalteren i Oslo og Viken avslo søknaden.

Kommunestyret sendte begjæring om omgjøring til Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Det store spørsmålet nå er om et Sp-styrt KMD vil prioritere kultur- og naturverdier, eller støtte grunneieres hensynsløse egeninteresse.

Sigdal er en privilegert kommune med Andersnatten (733 m) i sin naturarv og Theodor Kittelsen (1857-1914) og hans krets av Sen-Romantikkens fremragende kunstnere som preget deres kulturarv. På arvinger hviler det et stort ansvar. Andersnattens Venner appellerer til naboene til Kittelsens Lauvlia i "Kunstnerdalen": Verdiskaping i Bygde-Norge i våre krisetider krever kultur- og naturvennlige, kortreiste originaler, ikke hensynsløse inngrep som gjør fri natur til Apparatenlandschaft (jf. fjellklatreren og filosofen P. W. Zapffe).

Hjerneforskning bekrefter den intuisjonen som fjellklatringens pionerer hadde: Livsfaren åpner for et omforent nærvær av kropp og sinn som utløser dyp glede. Slik opplevelse er av naturgitte grunner ikke tilgjengelig for en fremmedgjort tivoli-gjest som havner i en hjertet-i-halsen tilstand.

Vi har ikke med en elitær tradisjon å gjøre, men en gave som ligger i genene våre og er tilgjengelig på selvvalgt nivå for alle – uten inngangspenger.